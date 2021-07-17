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Зеленский в годовщину трагедии MH17 "подстегнул" Европу

17 июля 2021, 16:00  •  79 • Политика
Глава Украины Владимир Зеленский не преминул вновь заявить о требованиях Киева в связи с крушением "Боинга".
Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину авиакатастрофы "Боинга" компании "Малайзийские авиалинии" заявил о важности наказания виновных. В его сообщении, обнародованном офисом главы государства, говорится, что Киев следит за тем, как идёт расследование в Нидерландах.
Зеленский, в свою очередь, указал, что привлечение к ответственности виновных в крушении будет важным шагом для будущих поколений. Мир и Украина помнят о 298 жертвах, добавил он.
В заявлении не обошлось и без намёков, которые по всякому поводу позволяет себе Киев, склоняя следствие к версии причастности России к трагедии. Такой же подход применяет и международное следствие, несмотря на доказательства непричастности, представленные Россией.
Кроме того, представители России не раз выражали недоверие выводам ССГ, указывая на безосновательность аргументов обвинения.
Напомним, пассажирский лайнер "Боинг-777", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел катастрофу 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибло 298 человек.

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