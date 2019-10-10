Зеленский в фуд-корте ратовал за разведение сил, а ВСУ не реагировали на вторую ракету

"Разведение – я так вам скажу: пока туда будут приезжать разные люди с обеих сторон, которые не хотят разведения и будут случайно постреливать, разведения не будет. Не будет разведения – не будет нормандского формата", — заявил Зеленский.

Зеленский отметил, что процесс разведения происходит только в тех населенных пунктах, где можно обеспечить безопасность гражданского населения: "Отвожу только там, где могу обеспечить безопасную ситуацию".

Глава Украины отмечает, что и российская сторона, как участница минского процесса, должна гарантировать разведение войск и прекращение огня.

"Они должны гарантировать – они участники минского процесса, они участники Трехсторонней группы, и именно в Трехсторонней группе говорится об этих моментах. Поэтому они должны гарантировать", — заявил Зеленский.

Зеркальный патруль ОБСЕ из Богдановки (украинская сторона) передал в Петровское информацию о том, что представители ДНР запустили ракету в 13:10, но со стороны ВСУ ответа не последовало. Сейчас они запустили вторую сигнальную ракету, но ответа ВСУ нет.







