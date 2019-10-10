Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев исключил подачу воды с Украины в Крым? Зеленский и его постпред запутались ...
"Логика житейская": Куда, кроме России, бегут мигранты
Общественность Армении выступила в поддержку Роберта Кочаряна
Haционaлисты на Украине объединились. Чего ждать Зеленскому? Вечер с Соловьевым ...
Главная / Политика

Зеленский в фуд-корте ратовал за разведение сил, а ВСУ не реагировали на вторую ракету

10 октября 2019, 20:39  •  91 • Политика
На пресс-марафоне с президентом Украины в Киеве Владимир Зеленский рассказал, что от разведения сил и средств на востоке Украины зависит перспектива проведения встречи в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, РФ).
"Разведение – я так вам скажу: пока туда будут приезжать разные люди с обеих сторон, которые не хотят разведения и будут случайно постреливать, разведения не будет. Не будет разведения – не будет нормандского формата", — заявил Зеленский.
Зеленский отметил, что процесс разведения происходит только в тех населенных пунктах, где можно обеспечить безопасность гражданского населения: "Отвожу только там, где могу обеспечить безопасную ситуацию".
Глава Украины отмечает, что и российская сторона, как участница минского процесса, должна гарантировать разведение войск и прекращение огня.
"Они должны гарантировать – они участники минского процесса, они участники Трехсторонней группы, и именно в Трехсторонней группе говорится об этих моментах. Поэтому они должны гарантировать", — заявил Зеленский.
Зеркальный патруль ОБСЕ из Богдановки (украинская сторона) передал в Петровское информацию о том, что представители ДНР запустили ракету в 13:10, но со стороны ВСУ ответа не последовало. Сейчас они запустили вторую сигнальную ракету, но ответа ВСУ нет.



Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



91
Источник
Похожие новости
10 октября 2019, 04:24
Проверяй, не разоряй: власти поддержат малый и средний бизнес
10 октября 2019, 15:24
Памфилова: борьба с давлением на избиркомы стала главной темой встречи с Путиным
10 октября 2019, 20:39
Киев исключил подачу воды с Украины в Крым? Зеленский и его постпред запутались в показаниях
10 октября 2019, 14:09
Генерал Шаманов вступился за русскую армию, обличив тотальное безразличие правительства
10 октября 2019, 01:09
"Украина сама не справится": Зеленский признался, что у него нет формулы для возврата Крыма
09 октября 2019, 21:54
Контрольный разговор с Путиным: Эрдоган позвонил в Москву, начиная операцию в Сирии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 октября 2019, 18:56
Киев согласен: Порошенковцы требуют от Зеленского объяснений за "формулу Штайнмайера"
05 октября 2019, 00:54
Запасной вариант: Киев готов к полной блокаде Донбасса
05 октября 2019, 04:09
Тайные дела Святого престола
08 октября 2019, 02:12
Пашинский всё
05 октября 2019, 02:24
Глава Института археологии Николай Макаров: В Кремле были находки поважнее библиотеки Ивана Грозного
07 октября 2019, 07:54
«Провоцируют напряжённость»: в США предложили способы «сдерживания» России в Черноморском регионе
10 октября 2019, 04:24
"Вы там совсем отупели?": Полковник не сдержался от "дуболомных" обвинений иностранной разведки
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.