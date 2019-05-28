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Зеленский в Донбассе пообщался с военными. Но не с мирными

28 мая 2019, 15:24  •  82 • В России

Собственно, в самом факте выезда новоиспеченного президента Украины на передовые позиции в зоне Операции объединенных сил (ООС) нет ничего удивительного. Рано или поздно верховный главнокомандующий должен был засветиться в окружении здоровяков с автоматами. В конце концов, он, еще будучи актером, приезжал в Донбасс с концертами – выступал перед «атошниками».

Сейчас же он прибыл осмотреть условия, в которых его армия защищает всю Европу от России. И был слегка удивлен. Тем, например, что умывальники находятся на улице, кровати больше похожи на топчаны, окна в расположении разбиты…

Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс.

- Условия для военных должны быть нормальными, - подытожил Зеленский позже на совещании с начальником Генштаба Русланом Хомчаком и командующим ООС Александром Сирским.

Как подчеркнули в администрации президента Украины, верховный главнокомандующий в тот день побывал в городе Счастье и на передовой в Станице Луганской - на посту наблюдения и в блиндажах: «Ближайшая позиция противника — 400 метров», - зачем-то уточнили в АП.

Зеленский в Донбассе пообщался с военными. Но не с мирнымиФото: REUTERS

Я примерно представляю, где находятся эти позиции, смотрел на них через бойницу позиций бойцов ЛНР. И могу с точностью сказать, что от «блиндажа Зеленского» до ближайшего дома с мирными жителями три минуты неспешной прогулки. Многие отметили, что на войну президент, в отличие от своего предшественника, не вырядился в камуфляж, приехав в брюках и сорочке, поверх которой накинул бронежилет. Дескать, верный признак того, что новому главе государства чужды нотки милитаризма. А значит это – президент мира (помнится, именно так называл себя Петр Порошенко).

Но «президент мира», поговорив с военными на передовой, обязательно отправился бы к местным жителям. Посмотреть, не разбиты ли у них окна, хватает ли им продуктов, не беспокоят ли их обстрелы «сепаратистов»… Это был бы нормальный и пиар ход, и просто человеческий поступок. Ведь за тебя голосовали и люди в погонах, и обычные жители Донбасса, которым опостылела начатая не Зеленским война.

Верховный главнокомандующий в тот день побывал в городе Счастье и на передовой в Станице ЛуганскойФото: REUTERS

Но он к ним не пошел. Ведь там могли спросить за его слова на инаугурации: «Я точно не боюсь принимать сложные решения, я готов терять свою популярность, свои рейтинги, и, если будет нужно, я, без сомнений, готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир». Но мир так и не наступил, несмотря на то, что президент поставил своего начальника Генштаба, которому бы просто мог отдать команду в одностороннем порядке прекратить огонь. Вот неполный список подвигов ВСУ только в ДНР за первую неделю президентства Зеленского:

- 55 обстрелов по районам 19 населённых пунктов с применением артиллерии калибром 122 мм, 120 и 82-мм миномётов, ПТРК, вооружения БМП, гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия;

- за неделю по территории ДНР выпущено 15 артиллерийских снарядов калибром 122 мм, 209 мин, из них 104 калибром 120 мм;

- в ночь после отъезда Зеленского с Донбасса украинские воины сбросили на Горловку гранату с беспилотника – 70-летнюю женщину доставили в больницу с «множественными осколочными ранениями головы, рук, скальпированными ранами левой половины лица»…

Зеленский на посту наблюдения и в блиндажахФото: REUTERS

Это не всплеск активности ВСУ и ни ее падение. Это уже до зубовного скрежета привычные будни Донбасса, в которые президент Украины вникать постеснялся. И если он и дальше будет так показательно пренебрегать общением с простыми жителями прифронтовой зоны, то обречен терять поддержку электората, голосовавшего за мир и нормализацию отношений с России. От которых Зеленский отказался сразу, как только вступил в должность.

Зеленский пообещал вернуть Крым с Донбассом

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