Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Казахстане устроили "холодный душ" для русских. И для генералов, и д...
Москва предупредила ЕС о последствиях из-за участия стран в «Крымской платформе»
"Талибан"* назвал две страны, которым можно не бояться боевиков
Политические проститутки. Как и почему Россия накажет участников "Крымской ...
Главная / Политика

Зеленский в день выступления Путина тоже сделал заявления. Сквозь слёзы смеются даже украинцы

25 августа 2021, 12:25  •  196 • Политика
Накануне Владимир Зеленский, как и Владимир Путин, выступил с речью. Но если Путин говорил о серьёзных вещах, таких как вакцинация от коронавируса и пенсии, то президент Украины снова насмешил до слёз - смеются даже сами украинцы.
Владимир Зеленский обратился к нации в честь 30-летия независимости Украины. В своей речи он произнёс фразу, которая удивила многих: "Мы - молодая страна с тысячелетней историей", - заявил он.
По мнению Зеленского, тридцать лет назад Украина не провозгласила независимость, а восстановила её. Украинский лидер также поделился занимательной арифметикой: "Нашей Конституции 25 лет, но нашей Конституции и 311 лет". Он пояснил, что имеет в виду конституцию, написанную гетманом Пилипом Орликом.
Над словами украинского лидера тут же начали подтрунивать в соцсетях. Автор Twitter-аккаунта "Швейцарский © ️Ватник" разместил издевательское объявление о покупке "старинных украинских монет XVIII или XVIIII века". "Несколько лет по всем аукционам ищу, говорят, невероятная редкость", - ехидно "признался" он.
Куплю украинскую монету XVIII или XVIIII века! Дорого! Обращаться в личные сообщения pic.twitter.com/T9L2YXNgoL
— Swiss©️Vatnik (@KissZuriCheeese) August 24, 2021
"Ещё хотелось бы знать, в каких государствах Европы средневековая Украина имела посольства. С какими государствами воевала, может быть?" - вопрошает один из подписчиков автора. "Кто ему тексты пишет? Хотя бы заранее читал", - сгорает от стыда другой.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





196
Источник
Похожие новости
25 августа 2021, 03:15
"Талибан"* назвал две страны, которым можно не бояться боевиков
25 августа 2021, 01:25
Игра слов: В Сети удачно пошутили о зелёнке и Порошенко
25 августа 2021, 03:15
"Грантоеды" идут на восток. США хотят перенести в Донбасс схему внешнего управления Украиной
25 августа 2021, 01:25
Зеленским манипулируют? В новом решении увидели пугающую глупость
25 августа 2021, 01:25
Прибалтику ждёт афганский сценарий - эксперт
25 августа 2021, 03:15
Украину поймали на экоциде. В России возбудили уголовное дело
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 августа 2021, 03:00
"Пусть прислуживают или проваливают": Михеев о тенденции, на которую Россия закрывает глаза
22 августа 2021, 12:55
В Германии оценили поведение Путина на встрече с Меркель
21 августа 2021, 07:35
Русские корабли обошлись без помощи Испании
21 августа 2021, 19:30
Японию заподозрили в маленькой подлости, принёсшей России большие проблемы
25 августа 2021, 03:15
"Талибан"* назвал две страны, которым можно не бояться боевиков
21 августа 2021, 13:05
Брошенных в Афганистане и назвавшихся русскими украинцев разоблачили. Есть 7 доказательств
19 августа 2021, 02:15
Военные США в замешательстве из-за "Буревестника"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.