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Зеленский в день выступления Путина тоже сделал заявления. Сквозь слёзы смеются даже украинцы
25 августа 2021, 12:25 • 196 • Политика
Накануне Владимир Зеленский, как и Владимир Путин, выступил с речью. Но если Путин говорил о серьёзных вещах, таких как вакцинация от коронавируса и пенсии, то президент Украины снова насмешил до слёз - смеются даже сами украинцы.
Владимир Зеленский обратился к нации в честь 30-летия независимости Украины. В своей речи он произнёс фразу, которая удивила многих: "Мы - молодая страна с тысячелетней историей", - заявил он.
По мнению Зеленского, тридцать лет назад Украина не провозгласила независимость, а восстановила её. Украинский лидер также поделился занимательной арифметикой: "Нашей Конституции 25 лет, но нашей Конституции и 311 лет". Он пояснил, что имеет в виду конституцию, написанную гетманом Пилипом Орликом.
Над словами украинского лидера тут же начали подтрунивать в соцсетях. Автор Twitter-аккаунта "Швейцарский © ️Ватник" разместил издевательское объявление о покупке "старинных украинских монет XVIII или XVIIII века". "Несколько лет по всем аукционам ищу, говорят, невероятная редкость", - ехидно "признался" он.
"Ещё хотелось бы знать, в каких государствах Европы средневековая Украина имела посольства. С какими государствами воевала, может быть?" - вопрошает один из подписчиков автора. "Кто ему тексты пишет? Хотя бы заранее читал", - сгорает от стыда другой.
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