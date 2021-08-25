Зеленский в день выступления Путина тоже сделал заявления. Сквозь слёзы смеются даже украинцы

Накануне Владимир Зеленский, как и Владимир Путин, выступил с речью. Но если Путин говорил о серьёзных вещах, таких как вакцинация от коронавируса и пенсии, то президент Украины снова насмешил до слёз - смеются даже сами украинцы.

Владимир Зеленский обратился к нации в честь 30-летия независимости Украины. В своей речи он произнёс фразу, которая удивила многих: "Мы - молодая страна с тысячелетней историей", - заявил он.

По мнению Зеленского, тридцать лет назад Украина не провозгласила независимость, а восстановила её. Украинский лидер также поделился занимательной арифметикой: "Нашей Конституции 25 лет, но нашей Конституции и 311 лет". Он пояснил, что имеет в виду конституцию, написанную гетманом Пилипом Орликом.

Над словами украинского лидера тут же начали подтрунивать в соцсетях. Автор Twitter-аккаунта "Швейцарский © ️Ватник" разместил издевательское объявление о покупке "старинных украинских монет XVIII или XVIIII века". "Несколько лет по всем аукционам ищу, говорят, невероятная редкость", - ехидно "признался" он.

Куплю украинскую монету XVIII или XVIIII века! Дорого! Обращаться в личные сообщения pic.twitter.com/T9L2YXNgoL — Swiss©️Vatnik (@KissZuriCheeese) August 24, 2021

"Ещё хотелось бы знать, в каких государствах Европы средневековая Украина имела посольства. С какими государствами воевала, может быть?" - вопрошает один из подписчиков автора. "Кто ему тексты пишет? Хотя бы заранее читал", - сгорает от стыда другой.