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Зеленский в ближайшее время совершит визит в Париж
31 мая 2019, 22:54 • 50 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время намерен совершить визит в Париж. Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на главу МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана.
©president.gov.ua
Соответствующее заявление Ле Дриан сделал по итогам встречи с Зеленским в Киеве.
«В ближайшее время президент Зеленский планирует визит в Париж, и президент нашей республики Эммануэль Макрон поручил мне провести подготовительную работу к этому визиту», — сообщил Ле Дриан.
Министр добавил, что «услышал со стороны Зеленского сильное желание» работать над дальнейшим укреплением двусторонних отношений Украины и Франции.
Ранее Зеленский заявил, что Германия и Франция поддерживают его приоритеты.
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