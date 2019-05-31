Зеленский в ближайшее время совершит визит в Париж

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время намерен совершить визит в Париж. Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на главу МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана.

Соответствующее заявление Ле Дриан сделал по итогам встречи с Зеленским в Киеве.

«В ближайшее время президент Зеленский планирует визит в Париж, и президент нашей республики Эммануэль Макрон поручил мне провести подготовительную работу к этому визиту», — сообщил Ле Дриан.

Министр добавил, что «услышал со стороны Зеленского сильное желание» работать над дальнейшим укреплением двусторонних отношений Украины и Франции.

Ранее Зеленский заявил, что Германия и Франция поддерживают его приоритеты.