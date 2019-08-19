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Зеленский уволил врио главы Николаевской области
19 августа 2019, 23:39 • 30 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Вячеслава Боня с поста временно исполняющего обязанности главы Николаевской областной государственной администрации.
globallookpress.com
Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.
Документ датирован 19 августа.
Ранее Зеленский предложил Боню написать заявление об увольнении из-за ситуации с ремонтом аэропорта.
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