Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Дума осенью вернется к обсуждению работы новостных агрегаторов
Непростой жест жены Нетаньяху: Эксперт предсказала проблемы в диалоге Израиля и ...
В Германии закрыли детский аттракцион, увидев в нем нацистскую свастику - видео
Здоровая оппозиция нужна, чтоб не уйти в "застой"
Главная / Украина

Зеленский уволил врио главы Николаевской области

19 августа 2019, 23:39  •  30 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Вячеслава Боня с поста временно исполняющего обязанности главы Николаевской областной государственной администрации.
 
globallookpress.com
 

Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера. 

Документ датирован 19 августа.

Ранее Зеленский предложил Боню написать заявление об увольнении из-за ситуации с ремонтом аэропорта.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



30
Источник
Похожие новости
19 августа 2019, 17:09
Эксперт оценил решение украинского суда арестовать танкер в рамках дела о поставке топлива ЧФ
19 августа 2019, 20:24
Путин заявил об осторожном оптимизме от переговоров с Зеленским
19 августа 2019, 17:09
В кабинете замгенпрокурора Украины нашли прослушку
19 августа 2019, 20:24
Путин заявил об отсутствии альтернативы нормандскому формату
19 августа 2019, 00:54
Кличко прокомментировал своё высказывание о «завтрашнем дне»
19 августа 2019, 14:09
Молдова надеется на участие диаспоры в жизни страны
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 августа 2019, 04:24
Война в Донбассе - комедия? Как жена Порошенко не устояла перед "Котиком с горящими глазами"
13 августа 2019, 05:24
Ученые раскрыли тайну испытаний Супер-Оружия Путина (Telegram. обзор)
14 августа 2019, 10:24
Вылет киевского «Динамо», трудности «Аякса» и 22 пенальти в Копенгагене: итоги ответных матчей квалификации ЛЧ
15 августа 2019, 06:09
"Караул, ограбили": Болтон "раскрыл", откуда у России появилось гиперзвуковое оружие
13 августа 2019, 10:28
Сын Пети сдал папу
13 августа 2019, 02:09
Израильская труба – убийца Турецкого потока
13 августа 2019, 16:39
Что за секретная ракета на самом деле взорвалась под Северодвинском
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.