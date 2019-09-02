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Зеленский уволил в запас экс-начальника Генштаба ВСУ
02 сентября 2019, 19:09 • 38 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский уволил в запас экс-начальника Генштаба ВСУ генерала армии Виктора Муженко.
© president.gov.ua
Об этом сообщаетcя на сайте президента.
«Освободить генерала армии Украины Муженко с военной службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды», — сказано в документе.
21 мая Зеленским был подписан указ об увольнении Муженко с поста начальника Генерального штаба ВСУ. На его место был назначен Руслан Хомчак.
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