Президент Украины Владимир Зеленский уволил в запас экс-начальника Генштаба ВСУ генерала армии Виктора Муженко.

Об этом сообщаетcя на сайте президента.

«Освободить генерала армии Украины Муженко с военной службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды», — сказано в документе.

21 мая Зеленским был подписан указ об увольнении Муженко с поста начальника Генерального штаба ВСУ. На его место был назначен Руслан Хомчак.