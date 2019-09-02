Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США не хотят видеть у себя молдавского премьера – достаточно визита Болтона
Нам конец! Жириновский "ПОРВАЛ" студию Соловьева анекдотом на злобу дн...
Ответ террористам: Госдеп объяснил удар по Идлибу
«Иджис» становится в разы опаснее. Перехватчик ESSM Block II сможет противостоят...
Главная / Украина

Зеленский уволил в запас экс-начальника Генштаба ВСУ

02 сентября 2019, 19:09  •  38 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский уволил в запас экс-начальника Генштаба ВСУ генерала армии Виктора Муженко.
 
© president.gov.ua
 

Об этом сообщаетcя на сайте президента.

«Освободить генерала армии Украины Муженко с военной службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды», — сказано в документе.

21 мая Зеленским был подписан указ об увольнении Муженко с поста начальника Генерального штаба ВСУ. На его место был назначен Руслан Хомчак. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



38
Источник
Похожие новости
02 сентября 2019, 09:24
Болтон рассказал о «послании» Пенса Украине на встрече с Зеленским
02 сентября 2019, 15:54
Зеленский поручил отменить мораторий на продажу земли
01 сентября 2019, 20:24
Пенс провёл в Варшаве встречу с Зеленским
02 сентября 2019, 12:39
В офисе Зеленского подтвердили работу по обмену заключёнными с Россией
02 сентября 2019, 18:39
Опасные воды Мирового Православия
01 сентября 2019, 20:24
Пенс обсудил с Зеленским его будущую встречу с Трампом
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 августа 2019, 04:09
"The game is over, Мr. Rogozin": Злорадствующим из-за отказа ЕКА от российских "Союзов" вернули "ответочку"
31 августа 2019, 08:39
Боевой «Катран»: какими возможностями будет обладать новейший российский корабельный вертолёт
30 августа 2019, 03:39
"Принципиальный вопрос": Ещё одна страна отказала Польше из солидарности с Россией
27 августа 2019, 07:24
"У Зеленского есть в запасе супер-ход": Эксперт подсказал Украине короткий путь в ЕС и НА
30 августа 2019, 09:54
«Забыть позор «Мистралей»: во Франции подняли вопрос возобновления военно-технического сотрудничества с Россией
28 августа 2019, 06:09
У нас "Скрипаль-2": Немецкие СМИ превращают убийство в Берлине в "политическое дело"
27 августа 2019, 07:24
Львовский "Габуния" забил эфир отборным хамством: "Мы раздали паспорта быдлу"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.