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Зеленский уволил Тарана с должности министра обороны
02 ноября 2021, 22:15 • 139 • Политика
В кабмине ожидаются серьезные кадровые изменения
Глава Министерства обороны Украины подал заявление об отставке. Об этом сообщил сегодня, 2 ноября, представитель кабинета министров в парламенте Тарас Мельничук на своей странице в социальных сетях.
Напомним, Таран вступил в должность главы оборонного ведомства в марте прошлого года. До этого руководитель "Слуги народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что министр испытывает некие проблемы, связанные со здоровьем, в связи с чем правительство Украины рассматривает вопрос о замене действующего главы ведомства.
Как указал Мельничук в своем телеграм-канале, 3 ноября кабинет министров приступит к рассмотрению вопросов по кадрам – по словам чиновника, речь идет также об увольнении Романа Абрамовского, занимающего в настоящее время должность главы Минзащиты окружащих ресурсов и природной среды.
Планируется замена на должности замглавы Минэкономики – в настоящее время кресло занимает Алексей Любченко, заместителя главы Министерства по реинтеграции "временно оккупированных территорий", которую возглавляет Резников, вице-премьера по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины (Олег Урусский), а также увольнения самого Тарана.
В конце октября сообщалось, что Зеленский уже определился с кандидатурой нового министра обороны. Арахамия заявлял, что Банковая уже обозначила список главных претендентов на должность. Более того, президент уже выбрал среди них наиболее достойную кандидатуру. Тем не менее, политик заявил о невозможности озвучить решение главы государства.
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