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Зеленский уволил своего представителя в правительстве Украины

11 ноября 2019, 15:24  •  113 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Геруса с поста представителя главы государства в кабинете министров.
 
РИА Новости
 

«Освободить Геруса Андрея Михайловича от должности представителя президента Украины в кабинете министров Украины», — говорится в сообщении на сайте президента.

Ранее украинский лидер подписал указ об увольнении Александра Данилюка с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны.

22 мая Зеленский назначил Андрея Геруса представителем президента в правительстве страны.

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