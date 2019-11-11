|
Зеленский уволил своего представителя в правительстве Украины
11 ноября 2019, 15:24 • 113 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Геруса с поста представителя главы государства в кабинете министров.
РИА Новости
«Освободить Геруса Андрея Михайловича от должности представителя президента Украины в кабинете министров Украины», — говорится в сообщении на сайте президента.
Ранее украинский лидер подписал указ об увольнении Александра Данилюка с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны.
22 мая Зеленский назначил Андрея Геруса представителем президента в правительстве страны.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
113
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 ноября 2019, 14:54
|
08 ноября 2019, 22:39
|
08 ноября 2019, 12:54
|
10 ноября 2019, 00:39
|
07 ноября 2019, 10:54
|
10 ноября 2019, 10:24
|
05 ноября 2019, 16:24