Зеленский уволил посла Украины в США

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в Вашингтоне.

Указ опубликован на сайте украинского лидера.

«Уволить Чалого Валерия Алексеевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединённых Штатах Америки», — говорится в документе.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко в ходе брифинга рассказал, почему в Киеве приняли решение заменить 12 послов, представляющих страну за границей.

По его словам, причина подобного решения заключается в том, что некоторые дипломаты находятся в должностях слишком долго.