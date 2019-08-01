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Зеленский уволил начальника управления СБУ в Запорожской области

01 августа 2019, 23:24  •  49 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Александра Хилько с должности начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Запорожской области.
 
© president.gov.ua
 

Соответствующий документ опубликован на сайте президента Украины.

«Освободить Хилько Александра Анатольевича от должности начальника управления Службы безопасности Украины в Запорожской области», — говорится в тексте.

Ранее Зеленский уволил Артура Короля с должности главы Меловской районной администрации в Луганской области.

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