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Зеленский уволил Короля с поста главы районной администрации

30 июля 2019, 16:09  •  54 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Артура Короля с должности главы Меловской районной администрации в Луганской области. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте украинского лидера.
 
РИА Новости
 

Как отмечается, освобождение от должности обосновано истечением срока полномочий экс-главы государства Петра Порошенко.

Ранее Зеленский представил нового председателя Луганской ОГА. Им стал Виталий Комарницкий — уроженец Крыма. 

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