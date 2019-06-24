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Зеленский уволил главу СБУ по Крыму

24 июня 2019, 15:39  •  173 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Главного управления СБУ по Крыму. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
 
©Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

«Освободить Шмитько Александра Григорьевича с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым», — говорится в документе.

Ранее Зеленский подписал указ о назначении Сергея Дейнеко руководителем украинской Государственной пограничной службы.

Крым стал частью России после референдума, состоявшегося в марте 2014 года. Большинство избирателей поддержали вхождение полуострова в состав РФ.

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