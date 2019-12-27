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Зеленский уволил главу ГБР Романа Трубу
27 декабря 2019, 13:24 • 59 • Украина
Украинский президент Владимир Зеленский уволил главу Государственного бюро расследований Украины Романа Трубу.
© president.gov.ua
Об этом свидетельствует указ главы государства.
Исполняющим обязанности главы ведомства назначена Ирина Венедиктова.
Ранее Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследований.
Как отметил Труба, с вступлением в силу закона досрочно прекращаются полномочия директора ГБР и его заместителей. По его словам, «это политическая, а не правовая норма».
В парламенте подчеркнули, что инициатива направлена на «совершенствование деятельности организации», она предполагает изменение статуса ГБР с центрального органа исполнительной власти на государственный правоохранительный орган.
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