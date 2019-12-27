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Зеленский уволил главу ГБР Романа Трубу

27 декабря 2019, 13:24  •  59 • Украина
Украинский президент Владимир Зеленский уволил главу Государственного бюро расследований Украины Романа Трубу.
 
© president.gov.ua
 

Об этом свидетельствует указ главы государства.

Исполняющим обязанности главы ведомства назначена Ирина Венедиктова.

Ранее Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследований.

Как отметил Труба, с вступлением в силу закона досрочно прекращаются полномочия директора ГБР и его заместителей. По его словам, «это политическая, а не правовая норма».

В парламенте подчеркнули, что инициатива направлена на «совершенствование деятельности организации», она предполагает изменение статуса ГБР с центрального органа исполнительной власти на государственный правоохранительный орган.

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