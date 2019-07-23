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Зеленский уволил ещё семь глав районных администраций
23 июля 2019, 11:54 • 72 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский уволил ещё семерых глав районных государственных администраций.
РИА Новости
Об этом сообщается на сайте президента Украины.
Уволены главы Каменец-Подольской РГА Хмельницкой области, Стрыйской РГА Львовской области, Троицкой РГА Луганской области, Новоайдарской РГА Луганской области, Марковской РГА Луганской области, Кременской РГА Луганской области, Белокуракинской РГА Луганской области.
Ранее Зеленский подписал указ об увольнении 22 глав районных администраций.
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