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Зеленский уволил двух заместителей главы Госпогранслужбы
06 августа 2019, 20:24 • 73 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский уволил первого заместителя руководителя Государственной пограничной службы Юрия Гресько и замглавы погранведомства Артура Пименова, назначенных бывшим президентом Петром Порошенко.
© president.gov.ua
«Уволить Гресько Юрия Петровича с должности первого заместителя главы Государственной пограничной службы Украины», — цитирует Интерфакс-Украина указ президента №582/2019 от 6 августа.
Также сообщается, что указом №583/2019 от 6 августа Зеленский уволил с занимаемой должности Пименова.
Ранее украинский лидер сменил командующих операцией объединённых сил в Донбассе и Сухопутных войск ВС страны.
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