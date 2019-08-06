Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Власти оставляют людей наедине с проблемами»: на Украине могут начаться массовы...
В заявлении об уходе Хантсман оставил Трампу "завещание" о России
Шахтёры намерены устроить в Киеве митинг из-за долгов по зарплате
Готовятся ли США разместить свои ракеты в Монголии?
Главная / Украина

Зеленский уволил двух заместителей главы Госпогранслужбы

06 августа 2019, 20:24  •  73 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский уволил первого заместителя руководителя Государственной пограничной службы Юрия Гресько и замглавы погранведомства Артура Пименова, назначенных бывшим президентом Петром Порошенко.
 
© president.gov.ua
 

«Уволить Гресько Юрия Петровича с должности первого заместителя главы Государственной пограничной службы Украины», — цитирует Интерфакс-Украина указ президента №582/2019 от 6 августа.

Также сообщается, что указом №583/2019 от 6 августа Зеленский уволил с занимаемой должности Пименова. 

Ранее украинский лидер сменил командующих операцией объединённых сил в Донбассе и Сухопутных войск ВС страны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



73
Источник
Похожие новости
06 августа 2019, 20:24
Зеленский уволил двух заместителей главы Госпогранслужбы
06 августа 2019, 17:09
Коломойский рассказал о шутливой переписке с Зеленским
06 августа 2019, 13:54
В Крыму отреагировали на слова генсека НАТО о полуострове
05 августа 2019, 21:39
Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
06 августа 2019, 14:09
Правительство Молдовы желает от России только экономических выгод
06 августа 2019, 13:54
В «Слуге народа» назвали «идеального премьера» для Зеленского
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 августа 2019, 07:39
Надежда на финансирование Запада? В Киеве озвучили сумму госдолга, которую надо запла...
06 августа 2019, 07:24
«Объяснение неудач»: в Грузии обвинили «российскую пропаганду» в попытке помешать евр...
06 августа 2019, 01:09
Британия снова покусилась на полномочия России в ПАСЕ: Глава британской делегации обе...
06 августа 2019, 01:09
Болгария и Румыния в ЕС: Попрошайки и проститутки (Голос Германии)
06 августа 2019, 10:54
"Россия прогнала с Черного моря": Украинский политолог пожаловался на прова...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 июля 2019, 14:54
Заседание по Донбассу началось в Минске
31 июля 2019, 08:39
"И страны НАТО не помогут": Украину предупредили о последствиях попыток "достать Москву" ракетами
01 августа 2019, 16:54
На Украине разбили памятники участвовавшим в конфликте в Донбассе
31 июля 2019, 08:39
Американцы напуганы. Российская армия преображается
02 августа 2019, 18:54
Зеленский потребовал «жёстко наказать» напавших на «Укринформ»
04 августа 2019, 10:09
США наносят удар по ЦБ России и Фонду национального благосостояния: Минфин разъяснил охват новых санкций
05 августа 2019, 05:39
Секрет российской "глушилки" в Крыму: Самолеты-разведчики США пытаются понять, что происходит на границе – источники
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.