Зеленский уволил Богдана с поста руководителя офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя офиса главы государства. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.

Другим указом на данный пост назначен помощник Зеленского Андрей Ермак.

В январе премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал заявление об отставке после скандала с аудиозаписью, которая якобы была сделана на совещании правительства.

Зеленский не стал отправлять его в отставку. По его словам, он решил дать кабмину шанс для решения проблем, которые беспокоят общество.