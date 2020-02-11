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Зеленский уволил Богдана с поста руководителя офиса президента

11 февраля 2020, 14:39  •  110 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя офиса главы государства. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.
 
РИА Новости
 

Другим указом на данный пост назначен помощник Зеленского Андрей Ермак.

В январе премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал заявление об отставке после скандала с аудиозаписью, которая якобы была сделана на совещании правительства.

Зеленский не стал отправлять его в отставку. По его словам, он решил дать кабмину шанс для решения проблем, которые беспокоят общество.

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