Зеленский уволил 15 глав областей на Украине

КИЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский уволил 15 глав областных государственных администраций по представлению кабинета министров страны. Об этом сообщил во вторник на брифинге заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка.

Среди них - руководители Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской, а также Волынской областей.

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель ранее заявляла, что Зеленский настаивает на смене всех глав областных администраций. По ее словам, "продолжается процесс поиска новых специалистов, которые могут возглавить области". Мендель также сообщила, что в этом президентской команде помогают несколько компаний по подбору кадров.

Украина состоит из 24 областей. Согласно конституции, глав областных государственных администраций назначает кабинет министров по представлению президента.

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