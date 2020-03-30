Зеленский увез семью в Швецию на время эпидемии коронавируса

Владимир Зеленский, который ежедневно рассказывает украинцам, как надо побеждать коронавирус, предусмотрительно вывез свою жену и детей в Швецию.Несмотря на закрытые границы, у вип-персон всегда есть возможность выехать из концлагеря, и президент этой возможностью воспользовался. Он перевез жену и детей в страну, где нет карантина, но наличествует нормальная медицина, а оставшемуся «быдлу» продлят медицинскую реформу имени Супрун, которая уже уничтожила миллионы украинцев.Первым обратил внимание на отсутствие первой леди политолог Михаил Чаплыга. «Давно не видно публичной благотворительной и столь важной (психологически) в наше время деятельности первой леди, Елены Зеленской», - отметил он. Действительно, даже супруга экс-гаранта, Марина Порошенко приняла участие в формировании коробок с гуманитарной помощью для больниц, а вот жена президента появилась на экранах неделю и назад и советовала мамам, как уберечь детей от эпидемии. Это было последнее выступление первой леди на широких экранах: Владимир Александрович оперативно изолировал свое семейство. И хотя у четы Зеленских есть вилла в Италии и дом в Израиле, президент Украины выбрал благополучную Швецию. Но и понятно: Италия является эпицентром смертельного вируса, а в Израиле две недели придется провести в обсервации, прежде, чем добраться до «семейного гнезда».Политолог Михаил Чаплыга предлагает в ближайшее время выяснить местонахождение Елены Зеленской, и определить, каким путем семья лидера Украины покинула закрытую для всех людей страну. Если инсайдерские данные об эвакуации семьи Зеленских подтвердятся, то эксперт предлагает начать процедуру импичмента – тем более, что закон об импичменте принят парламентом, как раз с подачи зе-президента.