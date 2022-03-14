Президент Украины Владимир Зеленский полностью утратил контроль над ситуацией в стране, считает депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Михаил Шеремет. Он убежден, что глава украинского государства ничего не делает, чтобы остановить кровопролитие в стране.«Зеленский утратил контроль над ситуацией в стране. Ситуация сложилась катастрофическая. Формирования националистов фактически взяли власть в регионах в свои руки и живут раздельной жизнью. Нет никакого взаимодействия и слаженности, из-за чего страдают и гибнут мирные граждане», цитируют слова депутата РИА Новости.Украинский президент, считает Михаил Шеремет, множит жертвы среди мирного населения и украинской армии, бросает солдат на амбразуру, в то время как сам «где-то далеко отсиживается в теплых кабинетах».Зеленский ничего не делает, чтобы остановить кровопролитие, а лишь подливает масло в огонь, считает парламентарий.