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Зеленский утратил контроль над ситуацией в стране

14 марта 2022, 23:15  •  61 • Украина

Президент Украины Владимир Зеленский полностью утратил контроль над ситуацией в стране, считает депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Михаил Шеремет. Он убежден, что глава украинского государства ничего не делает, чтобы остановить кровопролитие в стране.

«Зеленский утратил контроль над ситуацией в стране. Ситуация сложилась катастрофическая. Формирования националистов фактически взяли власть в регионах в свои руки и живут раздельной жизнью. Нет никакого взаимодействия и слаженности, из-за чего страдают и гибнут мирные граждане», цитируют слова депутата РИА Новости.

Украинский президент, считает Михаил Шеремет, множит жертвы среди мирного населения и украинской армии, бросает солдат на амбразуру, в то время как сам «где-то далеко отсиживается в теплых кабинетах».

Зеленский ничего не делает, чтобы остановить кровопролитие, а лишь подливает масло в огонь, считает парламентарий.

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