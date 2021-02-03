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Зеленский устроил расправу с мешающими ему телеканалами

03 февраля 2021, 09:15  •  336 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: www.president.gov.ua
 "112 Украина", NewsOne и ZiK прекратили вещание
Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности (СНБО) о запрете вещания нескольких телеканалов страны. Меру, принятую президентом, назвали расправой с неугодными.
Под санкции главы Незалежной попали "112 Украина", а также вещающие под его логотипом региональные "АРІАДНА ТВ", "Новий формат ТВ", "ТВ Вибiр", "Телерадiокомпанiя "112-ТВ", "Лiдер ТВ", "Партнер ТВ", "Новини 24 години" (NewsOne) и "Нові комунікації" (ZIK). Они уже прекратили свою работу – нажав кнопку, можно увидеть только темный экран.
В указе Владимира Зеленского также введены ограничения в отношении владельца медиахолдинга "Новости", которому принадлежат перечисленные телеканалы, – депутата Верховной рады Тараса Козака. Тот уже отреагировал на происходящее, заявив, что эти действия СНБО незаконны.
Парламентарий оценивает их как "политическую расправу со стороны президента Зеленского". Он считает, что глава Незалежной приказал СНБО уничтожить "112 Украина", NewsOne и ZiK за то, что они "мешают президенту врать".
В заключение депутат пообещал гражданам, что телеканал будет работать несмотря ни на какие "козни власти". И попросил у них поддержки.
Украинская журналистка Светлана Бобруенко также озвучила причины, по которым отечественные телеканалы лишили эфира. Ее комментарии приводит "Пятый канал".
В партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", куда входит Козак, отметили, что подобные шаги власти – проявление "откровенной цензуры". Это механизм "установления диктатуры и тирании в стране, попрание всех международных принципов и норм демократии", цитирует телеканал "360".
На попавших под рестрикции телеканалах заявили, что для таких мер нет поводов. Своим решением власти стараются лишить население возможности узнать правду о проблемах страны и неудачах руководства, передает РИА ФАН.
Ранее Владимир Зеленский сделал очередное громкое заявление о Крыме. Он рассказал о борьбе за полуостров до последнего.

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