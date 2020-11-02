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Зеленский устроил истерику после решения КСУ - политолог

02 ноября 2020, 16:20  •  134 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Президент Украины нашел "заговор чертей" не там, где нужно его искать
Заявление Владимира Зеленского о "заговоре чертей" после того, как Конституционный суд признал несостоятельным продвигаемый президентом закон "О предотвращении коррупции", говорит о дремучей безграмотности главы Украины.
Об этом в интервью газете "Взгляд" заявил политолог Михаил Погребенский. По его словам, решение последней инстанции Конституционного суда не комментируют, а исполняют, а затем пишут предложения суду, чтобы они внесли изменения в свои решения.
В частности суд, признал несоответствующим основному закону страны значительную часть норм "О противодействии коррупции", например, вопросы вызвала публикация чиновниками электронных деклараций о доходах и их проверка.
Политолог считает, что в стране развернулась конкуренция за право доказать, кто более близкий друг США, и развернулась она между Зеленским и бывшим президентом Петром Порошенко. Последний пытается доказать, что Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак – российские шпионы.
"Зеленский, наоборот, пытается показать, что Порошенко – сторонник Москвы и в КСУ сидят его люди, которые голосуют против интересов США и ЕС. В этом есть доля истины, потому что истерика, которую президент страны устроил по поводу этого решения, говорит о том, что его зажали в угол", – рассказал политолог.
Как известно, Запад неоднократно обвинял Украину в высоком уровне коррупции и непрозрачно намекнул, что финансовая помощь и кредиты будут напрямую зависеть от того, как Киеву удастся эту напасть одолеть.
По словам Погребенского, принято считать, что Конституционнный суд Украины (КСУ) не принимает решения без разрешения президента, и сейчас Зеленский пытается показать, что он ни при чем, и как раз за то, чтобы расправиться с коррупционерами. Возможно, Зеленский хочет распустить КСУ, однако часть депутатов партии "Слуга народа" не хотят этого.
Законопроект "О противодействии коррупции", с текстом которого можно ознакомиться здесь, был принят в марте этого года во втором чтении. В частности, была дополнена статья 32 Кодекса законов о труде Украины. Теперь сотрудника, сообщившего о возможных фактах коррупции нельзя уволить или привлечь в дисциплинарной ответственности.
В своем заявлении, опубликованном в телеграм-канале, Зеленский назвал чертями олигархов и элиту, которая якобы пытается через Конституционный суд отстоять свои интересы.

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