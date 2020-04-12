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Зеленский устал бороться с коронавирусом

12 апреля 2020, 15:35  •  199 • Украина

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что устал в борьбе с распространением COVID-19.

Такого рода признание главой Украины было сделано во время его очередного обращения к своим согражданам через публикацию видеообращения.

Он сообщил, что от данной ситуации у него возникло чувство усталости, но несмотря на это он продолжает работу и борьбу с коронавирусной инфекцией.

«Мы действительно устали. Но не сломлены», — сказал президент.

Зеленский отметил, что вирус будет побеждён. Он добавил, что с нетерпением ждёт того дня, когда сможет сказать «на Украине заболевших и умерших нет».

Добавим, по состоянию на 09:00 12 апреля на Украине зафиксировано 2777 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 83 летальные, 89 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 266 новых случаев, среди них двое заболевших в Николаевской области, которая ранее считалась свободной от заболевания.

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