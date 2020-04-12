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Зеленский устал бороться с коронавирусом
12 апреля 2020, 15:35 • 199 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что устал в борьбе с распространением COVID-19.
Такого рода признание главой Украины было сделано во время его очередного обращения к своим согражданам через публикацию видеообращения.
Он сообщил, что от данной ситуации у него возникло чувство усталости, но несмотря на это он продолжает работу и борьбу с коронавирусной инфекцией.
Зеленский отметил, что вирус будет побеждён. Он добавил, что с нетерпением ждёт того дня, когда сможет сказать «на Украине заболевших и умерших нет».
Добавим, по состоянию на 09:00 12 апреля на Украине зафиксировано 2777 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 83 летальные, 89 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 266 новых случаев, среди них двое заболевших в Николаевской области, которая ранее считалась свободной от заболевания.
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