Президент Украины Зеленский упростил получение гражданства воевавшим в Донбассе, а также гражданам России, которые "подверглись преследованиям за политические убеждения".

Воевавшим в Донбассе на стороне Киева иностранцам упростили получение украинского гражданства. Соответствующий закон подписал в субботу, 18 декабря, президент Украины Владимир Зеленский.

Из документа следует, что гражданство Украины по упрощённой схеме могут получить иностранцы, которые проходили или проходят службу в рядах вооружённых сил Украины, имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или представляют государственный интерес. Кроме того, упрощённую процедуру получения украинского гражданства предусмотрели для граждан России, которые "подверглись преследованиям за политические убеждения".

По сути, новый закон облегчает жизнь наёмникам, которые участвовали в военных преступлениях Киева в Донбассе и которым по возвращении на родину грозит тюрьма. Также закон позволяет выдавать гражданство деятелям вроде экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и другим иностранным политикам, которые метят на высокие государственные должности в Незалежной.