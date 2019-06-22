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Зеленский умыл руки в вопросе с нашумевшей петицией об отставке Авакова

22 июня 2019, 05:24  •  69 • В мире
Президент Украины Владимир Зеленский предпочёл умыть руки в вопросе с нашумевшей петицией об отставке главы МВД страны Арсена Авакова, которая за короткое время набрала около 25 тысяч голосов. Он отговорился тем, что вопрос увольнения Авакова - не в его компетенции.
Количество голосов, необходимое для того, чтобы петиция поступила на рассмотрение президента Украины, она набрала всего за 3 дня. Однако Зеленский сказал, что увольнение главы МВД по конституции Украины происходит по представлению премьера и относится к полномочиям Верховной рады.
Как передаёт РИА Новости, Зеленский добавил, что он может уволить только тех чиновников, которые находятся в его компетенции.
Ранее правоохранители задержали двух полицейских, которые в пьяном состоянии тяжело ранили пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком. Ребёнок был доставлен в Киев, за его жизнь боролись врачи, но его не удалось спасти. Суд арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве.
После гибели ребёнка в ряде украинских городов прошли протесты, их участники, в частности, требовали отставки главы МВД. Аваков заявил, что не намерен подавать заявление об отставке.

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