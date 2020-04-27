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Зеленский умоляет Запад о помощи: Банкротство Украины будет на вашей совести!

27 апреля 2020, 16:10  •  201 • Украина


Испанская газета El Pais опубликовала сегодня статью президента Украины Владимира Зеленского под красноречивым заголовком «Призрак банкротства парит над Украиной». Неизвестно, был ли согласован заголовок с Владимиром Зеленским, но он красноречиво подчёркивает, что всего лишь за год пребывания во власти бывший комик успешно подвёл Украину к пропасти, куда она может свалиться в любой момент.

Похоже, что офис президента отчаянно искал влиятельную газету на Западе, чтобы напомнить своим союзникам, что без их помощи экономика Украины может рухнуть в любой момент. И косвенно дать понять этой публикацией: вы стояли у колыбели новой Украины, и если она в одночасье рухнет под напором экономических проблем, то вы несете за это полную ответственность. Пострадает и ваш имидж. После долгих поисков статью пристроили в испанской газете. В столицах других ведущих западных государств до Украины нет дела: надо спасать своих граждан и экономику от последствий пандемии коронавируса. А Киев может и подождать.


О чем же пишет Владимир Зеленский в своей статье? «Плач Ярославны», а по другому трудно назвать сей беспомощный опус. Прямо чувствуются слезы президента, когда он признает, что, цитирую, «Украина не смогла изменить экономику на основе сырья и сильно зависит от внешних рынков». Зеленский признает, что реформирование Украины за 5 лет ни к чему не привело и предлагает все начать с начала. И сходу просит Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк срочно выделить «финансовые ресурсы, необходимых для обслуживания долга». Тут слезы переходят в угрозы: «Без этого наметится призрак банкротства, который погрузит Украину в нищету». Другими словами, платить нам по долгам нечем и Украина на грани банкротства. И лучше помочь Украине сейчас, чем делать это позже, когда страна погрузится в пучину нищеты. «Мы не можем рисковать жизнями миллионов людей, и по этой причине мы ожидаем новую программу финансирования от МВФ и Всемирного банка», — поставил Зеленский Запад перед фактом.

Признавая по существу провал реформирования экономики Украины, автор статьи осторожно напоминает Западу, что мы же следовали всем вашим советам: обновили парламент и правительство, «провели больше реформ, чем любое предыдущее правительство», «завершили создание антикоррупционной системы, реформировали небанковскую финансовую систему». И самое главное: перекрыли кислород олигарху Коломойскому, отдаем вам землю. А что взамен? Ничего! Дословно это звучит так: парламент Украины «недавно проголосовал за два знаковых решения: защитить украинскую банковскую систему от олигархов и открыть прозрачный рынок земли».

Интересная деталь: полного перевода статьи Зеленского вы не найдете на сайте Офиса президента. И вот почему: автор пишет, что «сельское хозяйство является является одним из многих непрозрачных секторов нашей экономики, который держит миллионы украинцев в бедности». Этот пассаж не предназначен для глаз украинцев. Жители села прекрасно знают, что их ввергла в нищету политика Порошенко-Зеленского, отказавших селу в какой-бы то ни было поддержки. Самому Зеленскому, похоже, стыдно вымаливать срочную финансовую помощь у Запада. Видимо, поэтому и появился совсем уж смешной абзац о том, что «Украина - это не только страна, обращающаяся за помощью, но и страна, которая уже имеет положительный опыт борьбы с пандемией коронавируса и которая может помочь другим странам». Насчет «положительного опыта»: видимо, Зеленский имеет ввиду закрытие метро в Киеве и всех частных рынков, что уже вызывает бунты в областях? Но автор статьи «положительный опыт» не раскрывает. А вот о вкладе в борьбу с пандемией пишет более подробно: Украина помогла 25 странам эвакуировать своих граждан из Китая и отправила группу анестезиологов вместе с медицинским спиртом в Италию. Не густо, но и это не плохо.

В завершении статьи Зеленский хвалит свою администрацию за установление диалога с Россией. У Порошенко этого не было, а вот мы сумели «освободить 131 заключенного соотечественника и вернуть наши конфискованные корабли, мы сохранили транзит газа через нашу территорию, а также провели встречу лидеров так называемого нормандского квартета, чтобы договориться о пути к миру». Президент Украины, правда, умалчивает, что диалог с Россией он же и завел в тупик, как и его предшественник Порошенко. И не торопится искать выход в рамках договоренностей на последнем саммите «нормандской четверки» в Париже.

Появление статьи Владимира Зеленского вполне объяснимо: автор пытается напомнить Западу о существовании Украины, которая из-за пандемии коронавируса мгновенно оказалась на периферии мировой политики. И четко дает понять: без помощи Запада украинский проект демократии обречен на крах. Что и требовалось доказать.

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