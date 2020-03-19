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Зеленский уличил депутатов Рады в «кнопкодавстве» на фоне коронавируса

19 марта 2020, 08:35  •  33 • Украина
Киев, 19 марта. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что коллеги больного коронавирусом депутата Сергея Шахова занимались «кнопкодавством» от его имени, пока тот отсутствовал в Верховной раде.
«К сожалению, его тест на коронавирус показал положительный результат. Господин Шахов изолирован. Вчера в системе «Рада» была зарегистрирована его персональная карточка для голосований. Его коллеги «кнопкодавили», к сожалению», — сообщил в своем видеообращении Зеленский.
Шахов отмечал, что в последний раз был на заседании парламента еще 6 марта. Коллеги Шахова говорят, что тот вернулся из Европы 11 марта.
Напомним, что на Украине в январе вступил в силу закон, предусматривающий уголовную ответственность за неперсональное голосование (так называемое «кнопкодавство»). Представитель президента страны в Конституционном суде Федор Вениславский ранее отмечал, что КС признал данный законопроект неконституционным.
Ранее «Газета.ру» сообщала, что на Украине на время действия карантина из-за коронавируса приостановлен призыв на срочную военную службу. 
Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом на Украине составляет 14 человек, двое пациентов скончались.
На днях глава Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о разработке коронавируса SARS-CoV-2 на территории США. По его словам, о том, что опасный вирус был искусственно завезен в Китай, говорят банки с обозначением «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в Ухани.
Автор: Иван Давыдов

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