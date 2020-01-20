Зеленский: Украину не должны вовлекать во внутреннюю политику США

Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью The Times of Israel заявил, что Украина не должна быть вовлечена во внутриполитические процессы в Соединённых Штатах.

«Это их (американцев. — RT) страна, и они относятся к своей стране так, как им нравится. И я не хочу, чтобы они вовлекали нас в дела, связанные с их внутренней политикой», — подчеркнул президент.

По словам украинского лидера, он продолжает линию поведения, направленную на избегание какого-либо участия Украины в политической ситуации в Штатах.

Зеленский отметил, что он, как президент страны, сделал всё для формирования «хороших, надёжных и прочных отношений» со стратегическим партнёром — США.

Ранее сторона обвинения по импичменту американского лидера Дональда Трампа заявила о неоспоримости фактов злоупотребления властью со стороны президента.