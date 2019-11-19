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Зеленский: украинцы устали от ситуации с фирмой сына Байдена
19 ноября 2019, 21:54 • 35 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская общественность устала от ситуации, сложившейся вокруг энергетической компании Burisma, где работал Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена.
РИА Новости
Об этом сообщает CNN.
«Я думаю, что все на Украине так устали от Burisma! У нас есть собственная страна. У нас есть наша независимость, у нас есть свои проблемы и вопросы. Вот и всё», — заявил он.
Ранее генпрокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил о начале процедуры аудита всех ранее открытых производств, в том числе 15 эпизодов, касающихся компании Burisma.
В октябре президент США Дональд Трамп призвал Украину расследовать деятельность Джо Байдена и его сына Хантера.
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