Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Госпереворот для отторжения кусков России и Белоруссии: Марков раскрыл план Поль...
Делегация Антироссии вернулась?
В Кремле рассказали об условии принятия решения по прошению Иссахар
Мишустин назначил нового заместителя министра финансов
Главная / Украина

Зеленский: Украина и Польша снизили градус эмоций вокруг общей истории

28 января 2020, 02:54  •  52 • Украина
Украинский президент Владимир Зеленский на брифинге с польским лидером Анджеем Дудой отметил, что Киеву и Варшаве удалось снизить градус эмоций в вопросах общего исторического прошлого.
 
© Pavlo Bagmut/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

«По моему мнению, нам удалось снизить градус эмоций вокруг совместного трагического прошлого, сегодня с открытыми сердцами наши страны движутся вперёд, движутся в будущее», — цитирует его РИА Новости.

В частности, Зеленский напомнил, что Украина приняла решение снять для польских экспертов мораторий на проведение эксгумационных работ во Львовской области.

«Следующим шагом будет восстановление польской стороной повреждённой могилы на горе Монастир и взятие её под защиту», — подчеркнул украинский президент, призвав акцентировать внимание на том, что объединяет две страны.

Зеленский также пригласил Дуду совершить визит на Украину.

В конце августа Зеленский в ходе визита в Варшаву предложил установить мемориал примирения на границе Украины и Польши. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



52
Источник
Похожие новости
26 января 2020, 18:24
Правительство Украины и Еврокомиссия обсудят ситуацию в Донбассе
27 января 2020, 00:54
Зеленский высказался о гибели двух бойцов ВСУ в Донбассе
26 января 2020, 11:54
СМИ опубликовали запись беседы Трампа об Украине и России
26 января 2020, 21:39
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу
26 января 2020, 15:09
Песков отметил наличие эффективного контакта между Путиным и Зеленским
27 января 2020, 23:39
КС Украины не стал проверять конституционность закона по Донбассу
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 января 2020, 01:40
Делегация Антироссии вернулась?
28 января 2020, 02:54
Обвинение в перевозке мигрантов: в Греции российских моряков приговорили к 395 годам ...
28 января 2020, 01:09
Чайка в должности полпреда в СКФО займется борьбой с коррупцией и исполнением нацпрое...
28 января 2020, 01:09
Мишустин назначил Илью Гудкова гендиректором Российского экологического оператора
28 января 2020, 02:54
«Заплатили жизнями бойцов Красной армии»: посольство России в ФРГ ответило на заявлен...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 января 2020, 08:24
"Это человек, который смел обращаться к Путину": Делягин о самом удачном назначении в новом правительстве
26 января 2020, 11:54
Блогер сравнил цены на продукты в Донецке и Киеве
26 января 2020, 02:24
"Попросил найти Украину на карте": Ведущая рассказала о ругательствах Помпео после провокационного вопроса
25 января 2020, 13:24
"Путин достал Бабченко даже в Израиле": Соцсети высмеяли истерику инсценировавшего свою смерть журналиста
24 января 2020, 04:54
Военные США перехватили российского генерала в Сирии: В Госдепе рассказали, как решают вопросы с Россией
23 января 2020, 05:54
Бывший депутат Рады назвал дату «марша на Крым»
21 января 2020, 14:54
Новейшая российская РЛС засекла «стелс»-истребители F-35, делаем выводы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.