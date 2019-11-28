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Зеленский: Украина готова к любым переговорам в нормандском формате
28 ноября 2019, 00:54 • 66 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с литовским лидером Гитанасом Науседой заявил о готовности к любым переговорам в рамках нормандского формата.
© president.gov.ua
«Мы настроены на переговоры в любых форматах в рамках «нормандской четвёрки», — приводит ТАСС его слова.
Зеленский также заявил, что на встрече в нормандском формате 9 декабря в Париже возможно проведение как многосторонних, так и двусторонних встреч лидеров.
«Если кто-то приедет на эту встречу, кто может нам помочь, мы к этому тоже готовы», — добавил украинский лидер.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что считает возможным проведение отдельной встречи российского лидера Владимира Путина и Зеленского на предстоящем саммите в нормандском формате.
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