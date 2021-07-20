Зеленский указал миру, что должно стать главным приоритетом

Президент Украины Владимир Зеленский указал миру, что должно стать приоритетом. Главную роль он отвёл новому проекту Киева.

Ранее сообщалось о запуске так называемой "Крымской платформы", благодаря которой Киев надеется вернуть Крым под свой контроль. 23 августа 2021 года должен состояться саммит в рамках этого проекта. Власти Незалежной пригласили ЕС, Канаду, США, Великобританию, Турцию и другие государства присоединиться к мероприятию.

Зеленский в ходе рабочего визита в Грузию встретился с президентом этой страны Саломе Зурабишвили, а также с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Молдавии Майей Санду. В беседе с ними президент Украины указал, что должно стать приоритетом для мира.

"Возвращение Чёрного и Азовского морей в пространство международного морского права и восстановление безопасности судоходства должно стать приоритетом для мирового сообщества", - произнёс Зеленский.

Он добавил, что Украина уже уделила очень много внимания оборонному сотрудничеству и развитию безопасности в Черноморском регионе. По мнению Зеленского, "Крымская платформа" должна помочь достижению приоритетных для мира целей, сообщается на официальном сайте украинского лидера.

В марте 2014 года жители Крыма демократическим путём в соответствии с положениями международного права проголосовали за вхождение полуострова в состав России. Референдум был проведён после государственного переворота на Украине. Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что вопрос Крыма "закрыт окончательно", однако Киев продолжает называть Россию "страной-агрессором" и верит, что может вернуть себе территории.