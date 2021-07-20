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Зеленский указал миру, что должно стать главным приоритетом
20 июля 2021, 02:40 • 65 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский указал миру, что должно стать приоритетом. Главную роль он отвёл новому проекту Киева.
Ранее сообщалось о запуске так называемой "Крымской платформы", благодаря которой Киев надеется вернуть Крым под свой контроль. 23 августа 2021 года должен состояться саммит в рамках этого проекта. Власти Незалежной пригласили ЕС, Канаду, США, Великобританию, Турцию и другие государства присоединиться к мероприятию.
Зеленский в ходе рабочего визита в Грузию встретился с президентом этой страны Саломе Зурабишвили, а также с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Молдавии Майей Санду. В беседе с ними президент Украины указал, что должно стать приоритетом для мира.
"Возвращение Чёрного и Азовского морей в пространство международного морского права и восстановление безопасности судоходства должно стать приоритетом для мирового сообщества", - произнёс Зеленский.
Он добавил, что Украина уже уделила очень много внимания оборонному сотрудничеству и развитию безопасности в Черноморском регионе. По мнению Зеленского, "Крымская платформа" должна помочь достижению приоритетных для мира целей, сообщается на официальном сайте украинского лидера.
В марте 2014 года жители Крыма демократическим путём в соответствии с положениями международного права проголосовали за вхождение полуострова в состав России. Референдум был проведён после государственного переворота на Украине. Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что вопрос Крыма "закрыт окончательно", однако Киев продолжает называть Россию "страной-агрессором" и верит, что может вернуть себе территории.
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