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Зеленский угрожает депутатам роспуском Рады
03 ноября 2020, 19:50 • 185 • Украина
Президент Владимир Зеленский заявил, что может принять решение о роспуске парламента, если депутаты не поддержат его инициативу о роспуске действующего состава Конституционного суда. Такое заявление он сделал на ток-шоу Свобода слова на ICTV.
«Вы знаете, это серьезно, это не игра. Но я, как президент, сделал пас. Я считаю, что у депутатов есть много решений... они должны дальше решать. Я их буду поддерживать даже в радикальном пути о котором я сказал, и который я предложил», - отметил Зеленский.
Глава государства рассказал, что сегодня принял участие в заседании фракции СН и призвал депутатов продемонстрировать единство.
Гости задали президенту вопрос: готов ли он распустить парламент, если Рада все же его не поддержит.
«Я хочу, чтобы этот парламент работал на государство, говорю вам откровенно. От реализации нашего плана, и от выводов, которые сделают наши депутаты, это тоже будет зависеть. Поэтому если будет так, что будет политический коллапс и реальный политический конфликт, и я увижу, что не имею поддержки в ВР, а прежде всего – у «слуг народа»... они должны понимать ответственность. Если мы пойдем вразрез, мы будем выходить из этого угла даже таким путем [путем роспуска]», - ответил глава государства.
При этом Зеленский напомнил, что нардепы от СН попали в Раду именно благодаря ему «и за счет поддержки общества - голосованию народа».
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