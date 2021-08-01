|
Зеленский угодил в "ловушку Порошенко": "На хлеб не намажешь" - политолог
01 августа 2021, 14:25 • 212 • Политика
Украинский политолог Виктор Таран считает, что Владимиру Зеленскому не хватает результатов в развитии экономики страны. Та же проблема была и у предыдущего президента Украины, отмечает он.
Украинский политолог Виктор Таран сказал, что президент Украины Владимир Зеленский попал в ту же "ловушку", что и его предшественник Пётр Порошенко. Эксперт имеет в виду отсутствие экономического роста в стране.
"Зеленский попал в ту же ловушку, что и Порошенко три года назад. Тогда пятому президенту закидали - язык и томос (создание раскольнической "Православной церкви Украины". - Ред.) на хлеб не намажешь. То же самое сейчас можно забросить и Зеленскому - "большое строительство" и "инстраграмные видосики" на хлеб не намажешь", - написал политолог.
Эксперт считает, что Зеленскому необходимы реальные результаты в развитии экономики и без этого выиграть следующие президентские выборы будет сложно.
Подпишитесь на нас
212
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 июля 2021, 21:50
|
01 августа 2021, 03:25
|
29 июля 2021, 01:10
|
30 июля 2021, 23:00
|
26 июля 2021, 02:35
|
27 июля 2021, 20:45
|
28 июля 2021, 00:25