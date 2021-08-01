Зеленский угодил в "ловушку Порошенко": "На хлеб не намажешь" - политолог

Украинский политолог Виктор Таран считает, что Владимиру Зеленскому не хватает результатов в развитии экономики страны. Та же проблема была и у предыдущего президента Украины, отмечает он.

Украинский политолог Виктор Таран сказал, что президент Украины Владимир Зеленский попал в ту же "ловушку", что и его предшественник Пётр Порошенко. Эксперт имеет в виду отсутствие экономического роста в стране.

"Зеленский попал в ту же ловушку, что и Порошенко три года назад. Тогда пятому президенту закидали - язык и томос (создание раскольнической "Православной церкви Украины". - Ред.) на хлеб не намажешь. То же самое сейчас можно забросить и Зеленскому - "большое строительство" и "инстраграмные видосики" на хлеб не намажешь", - написал политолог.

Эксперт считает, что Зеленскому необходимы реальные результаты в развитии экономики и без этого выиграть следующие президентские выборы будет сложно.