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Зеленский угодил в "ловушку Порошенко": "На хлеб не намажешь" - политолог

01 августа 2021, 14:25  •  212 • Политика
Украинский политолог Виктор Таран считает, что Владимиру Зеленскому не хватает результатов в развитии экономики страны. Та же проблема была и у предыдущего президента Украины, отмечает он.
Украинский политолог Виктор Таран сказал, что президент Украины Владимир Зеленский попал в ту же "ловушку", что и его предшественник Пётр Порошенко. Эксперт имеет в виду отсутствие экономического роста в стране.
"Зеленский попал в ту же ловушку, что и Порошенко три года назад. Тогда пятому президенту закидали - язык и томос (создание раскольнической "Православной церкви Украины". - Ред.) на хлеб не намажешь. То же самое сейчас можно забросить и Зеленскому - "большое строительство" и "инстраграмные видосики" на хлеб не намажешь", - написал политолог.
Эксперт считает, что Зеленскому необходимы реальные результаты в развитии экономики и без этого выиграть следующие президентские выборы будет сложно.

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