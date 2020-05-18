Зеленский ударил по русской культуре под аплодисменты сторонников Порошенко

На днях президент Украины Владимир Зеленский, вскоре после продления запрета российских соцсетей и сайтов, неожиданно ввел санкции против российских музеев, институтов, вузов и фондов. «Атака на российскую культуру» вызвала очередной приступ досады у вменяемых украинских политиков и экспертов, передает корреспондент Федерального агентства новостей из Киева.

Напомним, в список тех, с кем власть предписала украинским организациям прекратить любые контакты и формы сотрудничества, попали музей «Эрмитаж», ГМИИ имени Пушкина, Институт востоковедения РАН, МГУ и еще два десятка уважаемых культурных организаций. Цель этих ограничений понятна — осложнить культурное и гуманитарное взаимодействие между странами. А в идеале — и вовсе разорвать сотрудничество в этих сферах.

Большинству местных комментаторов непонятно другое — для чего президенту Зеленскому было подписываться под этими позорными шагами? Украинское общество давно привыкло к пещерной русофобии экс-президента Петра Порошенко и его команды из партии «Европейская солидарность». Зеленский, до последнего времени представлявшийся антиподом своего предшественника, а теперь копирующий его поведение, вызывает все большее раздражение у здоровой части украинского политикума.

В команде Зеленского, как обычно, прямо не отвечают на вполне логичные вопросы от общественности. И намекают, что ответы вскоре могут быть даны в ходе большой пресс-конференции президента, приуроченной к годовщине его инаугурации. Зато «патриотические» украинские СМИ и Telegram-каналы с оптимизмом утверждают, что санкции против музеев и вузов — это «новый способ давления на Россию», надежная украинская тактика в «борьбе с агрессором».

Киевские аналитики называют среди причин внезапной «атаки на культуру» политическую неопытность и несамостоятельность украинского президента. Украинцы уже привыкли к тому, что Зеленский с умным видом читает написанные явно не им тексты. Они убеждены, что он откровенно беспомощен в кадровых и экономических решениях (эти вопросы на Украине контролируют посольство США и МВФ).

По сути, ключевые государственные функции в сфере гуманитарной политики президент-актер отдал на откуп «соросятам» и националистам, перед которыми откровенно заискивает. Как следствие — политика государственной русофобии при новом режиме не только не свернулась, но и обрела второе дыхание.

Как заявил один из лидеров парламентской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, Зеленский «продолжил удивлять своей антироссийской повесткой даже сторонников Порошенко».

«На днях президент Украины зачем-то наложил санкции на крупнейшие культурно-образовательные учреждения России. В их число вошли всемирно известные музеи, а также крупные вузы. Согласно доводам власти, санкции связаны с деятельностью всех этих организаций в Крыму. Однако сам факт введения тотальных ограничений против крупнейших культурных символов соседней страны не имеет ничего общего с отражением агрессии», — заявил один из лидеров ОПЗЖ.

По мнению Рабиновича, список юридических лиц, которые попали под действие «санкционного» указа Зеленского, прямо говорит о том, что «на смену режиму Порошенко пришел режим Зеленского».

«Сегодня мы видим беспринципный, циничный и явно антинародный режим, который запустил на полную мощность машину пещерной русофобии и ура-патриотического радикализма, — считает парламентарий. — Когда Зеленский как «президент большинства» продлевает санкции против российских соцсетей — это говорит о малодушии и беспринципности Зеленского. Когда он продолжает ограничения против российских телеканалов и СМИ — это говорит о паническом страхе власти, которая пытается создать идеологические шоры для своих граждан, ограничить свободу мысли. Но когда президент вводит санкции против культурных и образовательных учреждений — это циничное предательство народа. А также попрание тех ценностей и свобод, которые год назад декларировал сам Зеленский, когда завоевывал голоса избирателей, уставших от радикально-патриотической политики Порошенко».

Рабинович и другие лидеры ОПЗЖ потребовали от офиса президента предоставить «исчерпывающую информацию, на каком основании введены санкции против организаций культуры РФ».

«Хотелось бы понять, какую именно угрозу могут представлять для Украины всемирно известные музеи и вузы? Почему Зе-власть так боится культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных контактов? — продолжил Рабинович. — Понятно, что рационального ответа на этот вопрос у власти нет и быть не может. А потому Зеленский должен сказать — образованные и культурные граждане представляют угрозу его команде, состоящей из ограниченных, безграмотных и непрофессиональных функционеров».

Как сообщил Вадим Рабинович, борьба власти Зеленского с образовательными и культурными учреждениями — это «дно украинской политики».

«Это дно для самого президента Зеленского, который больше не имеет морального права даже заикаться о «демократических принципах», о «ментальном возвращении жителей неподконтрольных территорий Донбасса» и каком-то «единстве страны», — резюмировал депутат.

Киевский журналист Дмитрий Василец, несколько лет отсидевший за свои взгляды в тюрьме при режиме Порошенко, заявил, что «ограничение образования на русском языке, фильмов и книг, а также санкции, наложенные на Эрмитаж, — это прямое нарушение свободы выбора и равенства».

«Какие ценности вы исповедуете, господин президент, лишая своих граждан, миллионов русскоязычных украинцев, свободы выбора? — вопрошает Василец. — Ставить русский язык и культуру, да и в целом отношение к русским в зависимость от политики российской власти — это не просто невежество. Это прямое нарушение демократии, прав человека и свободы личности, которые веками вырабатывала европейская цивилизация. Продолжаемая вами основанная на русофобии политика Порошенко, по сути, преступление — это разжигание межнациональной вражды и ненависти».

Украинский политолог Ростислав Ищенко надеется, что сам по себе указ Зеленского о приостановке научно-культурных связей не слишком сильно скажется на жизни простых украинцев.

«Курс на расторжение любых связей с Россией длится уже седьмой год, и за это время сотни исторически сложившихся отношений были разрезаны «по живому», — напомнил Ищенко. — На мой взгляд, такая политика весьма пагубно отражается на самом украинском обществе. Из-за нее украинским детям в школах преподают «выхолощенную» и изуродованную историю, делая из них идиотов. Да, решение Зеленского негативно скажется на научных и культурных связях Украины и РФ. Но фактический отказ Киева нормально финансировать собственную науку и культуру влияет на них гораздо больше, чем такие санкции».

Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко уверен, что именно «культурные» санкции говорят об окончательном перевоплощении Владимира Зеленского в продолжателя дела Порошенко.