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Зеленский ударил по русской культуре под аплодисменты сторонников Порошенко
18 мая 2020, 18:55 • 85 • Украина
На днях президент Украины Владимир Зеленский, вскоре после продления запрета российских соцсетей и сайтов, неожиданно ввел санкции против российских музеев, институтов, вузов и фондов. «Атака на российскую культуру» вызвала очередной приступ досады у вменяемых украинских политиков и экспертов, передает корреспондент Федерального агентства новостей из Киева.
Напомним, в список тех, с кем власть предписала украинским организациям прекратить любые контакты и формы сотрудничества, попали музей «Эрмитаж», ГМИИ имени Пушкина, Институт востоковедения РАН, МГУ и еще два десятка уважаемых культурных организаций. Цель этих ограничений понятна — осложнить культурное и гуманитарное взаимодействие между странами. А в идеале — и вовсе разорвать сотрудничество в этих сферах.
Большинству местных комментаторов непонятно другое — для чего президенту Зеленскому было подписываться под этими позорными шагами? Украинское общество давно привыкло к пещерной русофобии экс-президента Петра Порошенко и его команды из партии «Европейская солидарность». Зеленский, до последнего времени представлявшийся антиподом своего предшественника, а теперь копирующий его поведение, вызывает все большее раздражение у здоровой части украинского политикума.
В команде Зеленского, как обычно, прямо не отвечают на вполне логичные вопросы от общественности. И намекают, что ответы вскоре могут быть даны в ходе большой пресс-конференции президента, приуроченной к годовщине его инаугурации. Зато «патриотические» украинские СМИ и Telegram-каналы с оптимизмом утверждают, что санкции против музеев и вузов — это «новый способ давления на Россию», надежная украинская тактика в «борьбе с агрессором».
Киевские аналитики называют среди причин внезапной «атаки на культуру» политическую неопытность и несамостоятельность украинского президента. Украинцы уже привыкли к тому, что Зеленский с умным видом читает написанные явно не им тексты. Они убеждены, что он откровенно беспомощен в кадровых и экономических решениях (эти вопросы на Украине контролируют посольство США и МВФ).
По сути, ключевые государственные функции в сфере гуманитарной политики президент-актер отдал на откуп «соросятам» и националистам, перед которыми откровенно заискивает. Как следствие — политика государственной русофобии при новом режиме не только не свернулась, но и обрела второе дыхание.
Как заявил один из лидеров парламентской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович, Зеленский «продолжил удивлять своей антироссийской повесткой даже сторонников Порошенко».
По мнению Рабиновича, список юридических лиц, которые попали под действие «санкционного» указа Зеленского, прямо говорит о том, что «на смену режиму Порошенко пришел режим Зеленского».
Рабинович и другие лидеры ОПЗЖ потребовали от офиса президента предоставить «исчерпывающую информацию, на каком основании введены санкции против организаций культуры РФ».
Как сообщил Вадим Рабинович, борьба власти Зеленского с образовательными и культурными учреждениями — это «дно украинской политики».
Киевский журналист Дмитрий Василец, несколько лет отсидевший за свои взгляды в тюрьме при режиме Порошенко, заявил, что «ограничение образования на русском языке, фильмов и книг, а также санкции, наложенные на Эрмитаж, — это прямое нарушение свободы выбора и равенства».
Украинский политолог Ростислав Ищенко надеется, что сам по себе указ Зеленского о приостановке научно-культурных связей не слишком сильно скажется на жизни простых украинцев.
Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко уверен, что именно «культурные» санкции говорят об окончательном перевоплощении Владимира Зеленского в продолжателя дела Порошенко.
Автор: Василий Таран из Киева специально для ФАН
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