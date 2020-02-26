Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Русские, не уезжайте, нам нужны рабы и проститутки"
Как с цепи сорвались
Заодно досталось Китаю и Турции: США расширили санкции против России
Игорь Панарин: Мировая политика О создании ГИАРуссии
Главная / В России

Зеленский учредил День крымского сопротивления

26 февраля 2020, 17:39  •  101 • В России

Очередные громкие, но ни к чему не обязывающие слова Владимир Зеленский произнес на форуме Age of Crimea, что по-украински звучало бы как Ера Крыму (то есть Эра Крыма). Но английский язык придает бессмысленному мероприятию некий международный статус. На мероприятии президент Украины в очередной раз произнес мантру о том, что он не бросит народ Крыма. Но пока все его усилия сосредоточены на Донбассе.

- Но это не означает, что Крым снимается с повестки или сможет стать ценой мира в Донбассе, - заверил Зеленский. - Мы сделаем все, чтобы над Крымом развевался украинский флаг. Это сложное задание, которое не может решиться завтра, но есть вещи, которые мы с вами должны сделать сегодня.

Мужик сказал - мужик сделал. Владимир Александрович объявил об учреждении Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя — его будут отмечать ежегодно 26 февраля. О каком конкретно сопротивлении идет речь, президент не пояснил. Видимо о тех трех с небольшим процентах, что не проголосовали за воссоединение Крыма с Россией.

А может о тех 20 процентах военных, которые предпочли уехать на материк, сдав полуостров без боя. Общался я с оставшимися, которые предпочли служить в российской армии. Очень довольны своей жизнью. В любом случае, очевидно, с новой датой крымчанам будет не так скучно ждать, когда очередной украинский президент заберет их обратно в неньку.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



101
Источник
Похожие новости
26 февраля 2020, 17:39
В Харькове вернули проспект Жукова
25 февраля 2020, 18:54
Шойгу проверил, как в Пермском крае создают высокоточное оружие
25 февраля 2020, 22:09
Задержанных близ Крыма украинских браконьеров отпустили на свободу
26 февраля 2020, 17:39
Путин попросил полицейских быть человечнее
25 февраля 2020, 18:54
Как Дмитрий Язов дезертиров увещевал
26 февраля 2020, 11:09
Владимир Путин о резонансных делах: Судьям я вообще не звоню никогда
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 февраля 2020, 10:09
Бардак. Американцы не приехали в Китай спасать своих - помогать пришлось русским
25 февраля 2020, 10:54
Дальше терпеть некуда: Расследование Скуратова напугало ельцинскую "семью"
24 февраля 2020, 04:12
Сын Порошенко считает себя русским
21 февраля 2020, 15:54
"Пасть порву, моргалы выколю": "Новый" президент США обещает "покончить" с Путиным
23 февраля 2020, 06:54
"Сына обезглавили": Единственный звонок матери показал ужас политики Турции в Идлибе - Поддубный
25 февраля 2020, 04:24
"Героически сдали Крым": Украинский фильм взорвал Сеть
22 февраля 2020, 08:09
Как бы не пришлось "размазывать сопли": США нарушили правила игры в Сирии, провоцируя Россию - Баранец
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.