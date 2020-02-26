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Зеленский учредил День крымского сопротивления
26 февраля 2020, 17:39 • 101 • В России
Очередные громкие, но ни к чему не обязывающие слова Владимир Зеленский произнес на форуме Age of Crimea, что по-украински звучало бы как Ера Крыму (то есть Эра Крыма). Но английский язык придает бессмысленному мероприятию некий международный статус. На мероприятии президент Украины в очередной раз произнес мантру о том, что он не бросит народ Крыма. Но пока все его усилия сосредоточены на Донбассе.
- Но это не означает, что Крым снимается с повестки или сможет стать ценой мира в Донбассе, - заверил Зеленский. - Мы сделаем все, чтобы над Крымом развевался украинский флаг. Это сложное задание, которое не может решиться завтра, но есть вещи, которые мы с вами должны сделать сегодня.
Мужик сказал - мужик сделал. Владимир Александрович объявил об учреждении Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя — его будут отмечать ежегодно 26 февраля. О каком конкретно сопротивлении идет речь, президент не пояснил. Видимо о тех трех с небольшим процентах, что не проголосовали за воссоединение Крыма с Россией.
А может о тех 20 процентах военных, которые предпочли уехать на материк, сдав полуостров без боя. Общался я с оставшимися, которые предпочли служить в российской армии. Очень довольны своей жизнью. В любом случае, очевидно, с новой датой крымчанам будет не так скучно ждать, когда очередной украинский президент заберет их обратно в неньку.
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