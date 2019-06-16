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Зеленский, убегая от украинцев, искупался в фонтане. Люди, догоняя президента, падали
16 июня 2019, 06:24 • 383 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский, убегая от украинцев, искупался в фонтане. В то же время люди, догоняя президента, падали.
Президент Украины Владимир Зеленский искупался в фонтане, убегая от окруживших его украинцев. Накануне вечером в Мариуполе Зеленский выступал с речью. Площадка была открытой, люди обступили его со всех сторон. По всей видимости, чтобы срезать путь, президент рванул через фонтаны.
Вслед за Зеленским двинулись охранники и простые украинцы. Подростки, скользя, падали. А Зеленский, преодолев несколько секций фонтана, скрылся в толпе.
Видео пробежки президента публикуют в эти часы "Новости Донбасса" в своем аккаунте на YouTube. Надо сказать, Зеленский не выглядит напуганным. В кадре он улыбается.
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