Зеленский царствует, но пока не правит • 59 • Аналитика Президент. Главнокомандующий. Но где же реальная власть?

Зеленский уже более двух месяцев как избран президентом и более месяца как вступил в свою должность и стал главнокомандующим. Что за это время изменилось, что он обещал и что выполняет?









Его рейтинг сохранился на достаточно высоком уровне. На волне успеха президентской кампании он имеет реальный шанс провести в парламент самую большую фракцию своей партии «Слуга народа». Будет ли у него там единоличное большинство, пока не факт.



После вступления в должность он так и не получил реальной власти, вся государственная вертикаль осталась в руках старого режима, де-факто ею руководят люди, поставленные еще Порошенко. На кабинет министров, спецслужбы, прокуратуру и судебную систему он никак не влияет. Аппарат президента существует как бы сам по себе, а государственная вертикаль функционирует самостоятельно, продолжая курс предыдущего режима.



Отстроенная Порошенко система власти в своей агонии пред неизбежным изгнанием с властного олимпа стремится всеми силами сохранить и навязать новому президенту курс на конфронтацию, в котором ей отказало население на президентских выборах и наверняка подтвердит на парламентских, вся социология говорит об этом.



Он не смог отстранить от власти ключевых фигур – министров обороны и иностранных дел, руководителя СБУ и генерального прокурора, они остались на своих местах и просто ушли в отпуск.



Команда Зеленского винит во всем парламент, который не позволил это сделать, но у президента была возможность через Совет национальной безопасности начать против них расследование и своим указом отстранить их от должностей, назначив временно исполняющих, как делал это Порошенко. Не было даже попытки сделать это, в результате Климкин и Луценко позволили себе самовольно принимать решения, противоречащие и идущие вразрез с программой президента.



Взять под контроль армию ему также не удалось. Замена начальника Генерального штаба на генерала из действующей военной элиты, причастного к кровавой войне на Донбассе и не собирающегося там что-то менять, привела только к усилению обстрелов и провокаций на Донбассе. Военные, противодействуя президенту, умудрились в то время, когда он призывал всех к прекращению огня, устроить на мусульманский праздник провокационный обстрел мечети на окраине Донецка, обвинив в этом донецкое ополчение.



Попытка взять под свой контроль СБУ путем назначения на должность первого заместителя своего друга, далекого от понимания задач спецслужб, также ни к чему не привела. СБУ продолжает крышевать радикалов, устраивает провокации и штампует обвинения в «государственной измене» политическим оппонентам.



Выполняет ли он обещания?

На этом фоне интересна позиция Зеленского по основополагающим принципам, на волне пропаганды которых он и пришел к власти. Это установление мира на Донбассе и повышение жизненного уровня населения. Какие заявления и конкретные шаги в этих направлениях он предпринимает?



В своих заявлениях новый президент не отказывается от предвыборных обещаний установить мир на Донбассе, но при этом называет жителей Донбасса сепаратистами, отказывается встречаться с руководством республик, требует почему-то от России возвращения Донбасса на условиях Украины и не предлагает никаких реальных механизмов прекращения войны. Кроме этого пустословия, никаких конкретных действий не предпринимается. Обстрелы продолжаются и усиливаются, о прекращении огня никаких переговоров не ведется.



Блокада Донбасса продолжается, ее никто не собирается отменять. Так необходимый Украине уголь с Донбасса не поступает. Металлургические предприятия в республиках практически все остановлены и продукцию не производят.



А что с экономикой?

Грабительские тарифы на ЖКХ не уменьшаются и олигархические схемы поставки энергоносителей типа «Роттердам плюс» продолжают действовать, увеличивая капиталы олигархов.





При Зеленском появилась еще одна схема, связанная с реализацией электроэнергии. Теперь государство отказалось контролировать тарифы и генерирующие компании, принадлежащие олигархам, могут самостоятельно устанавливать тарифа на электроэнергию. В том, что они резко возрастут, можно не сомневаться.



Путь в ЕС и НАТО

По отношению к России Зеленский сохранил риторику Порошенко — Россия враг и агрессор, должна уйти из Крыма и Донбасса и еще заплатить репарации, у Украины путь только в НАТО и ЕС.



Как бы поддерживая Минские соглашения, он ставит неприемлемое для России условие расширить минский формат, введя в него США и Англию, при этом позволяет себе вызывающие высказывания в адрес Путина, что чревато осложнением взаимоотношений в будущем. Никаких конкретных действий по реализации Минских соглашений не предпринимается.



Радикалы на улицах

Притихшие во время выборов боевики-радикалы снова вышли на улицы. Агрессивность боевиков усилилась. Они не только пикетируют негодные СМИ и политические силы, которые считают «реваншистскими», а и угрожают им расправой в случае попытки демонтажа нацистской системы с ее «завоеваниями демократии». При несогласии с позицией или высказываниями президента и членов его команды пикетируют президентскую администрацию под лозунгами, в которых не стесняются в выражениях в адрес президента. Правоохранительная система, подконтрольная Авакову, естественно, безмолвствует и ничего не предпринимает, боевики все больше наглеют и напрямую заявляют, что при невыполнении их требований устроят военный переворот.



На прямые оскорбления и угрозы в свой адрес Зеленский никак не реагирует. Так, наглая выходка одного из лидеров радикалов Яроша с угрозой повесить Зеленского на Крещатике, тянущая на несколько статей уголовного кодекса, осталась без соответствующего реагирования и показала бессилие власти и стремление Авакова шантажировать новую власть бунтом радикалов.



Остановите музыку!

Попытался Зеленский и на международном уровне усилить свои позиции. Встретившись с Меркель и Макроном он ничего лучшего не мог придумать, как просить их остановить строительство «Северного потока 2» и усилить санкции против России. Естественно, получил недвусмысленный отказ и совет налаживать отношения с Россией и думать о реализации Минских соглашений.



Другие вояжи за рубеж и встречи с лидерами второго плана, кроме панибратских похлопываний по плечу, никакого успеха ему не принесли.



Обойдёмся без посредников

Во взаимоотношениях с олигархами и политическими силами оппонентов Зеленский занял как бы нейтральную позицию, открещивается от Коломойского и пытается понизить рейтинг своего основного конкурента на электоральном поле в лице партии Медведчука — Бойко. Зеленский официально заявил, что такие посредники, как Медведчук, ему в переговорах с Россией и по обмену пленных не нужны, при этом никаких шагов по обмену не сделал, даже когда Медведчук договорился с руководством республик об односторонней передаче четырех военнопленных Украины.



В отличие от Коломойского, уловившего основной международный тренд на сближение с Россией и начавшего делать заявления о том, что на Украине не агрессия России, а гражданская война, необходимо договариваться с руководством республик об условиях мира и налаживать отношения с Россией, Зеленский продолжает твердить об агрессии России и ставить ей бессмысленные условия.



Ситуация резко накалилась после попытка провести прямой телемост Россия — Украина на одном из украинских каналов, подконтрольных Медведчуку. Вся нацистская свора возбудилась и начала угрожать журналистам расправой, прокуратура увидела в этом признаки угрозы государственной измены и возбудила уголовное дело против телеканала, телемост пришлось отменить. Зеленский назвал это опасным предвыборным ходом, направленным на разделение страны на два лагеря, и ничего не придумал лучше, как предложить в хамской форме Путину встретиться в компании западных лидеров и обсудить проблему возвращения Крыма и Донбасса. Под Орешкиным дымится кресло?



Проверка на прочность

Беспомощные действия Зеленского и не подкрепленные конкретными делами неоднозначные заявления начали подрывать его высокий рейтинг. Ни в одном вопросе он не проявил твердости и не отстоял свою позицию, показал свою слабость и неспособность противостоять противникам и оппонентам. Он начинает выглядеть человеком, который попал не на свое место и не способен удержаться на нем.



Встав на путь риторики Порошенко, он пошел против подавляющей части населения, проголосовавшего против курса на войну и, самое интересное, против своих западных спонсоров, которые ясно дали ему понять, что ждут от него конкретных решений по прекращению военного противостояния. Даже США в лице Волкера заявили, что надо решать вопросы реализации Минских соглашений, децентрализации страны, особого статуса Донбасса и амнистии участников противостояния.



Следует отметить, что Зеленский пока не сделал еще ничего такого, что закрыло бы ему дорогу к нормализации отношений с Россией и устранению последствий правления нацистского режима, окно возможностей для него еще остается и он может им воспользоваться.



Многие эксперты объясняют стремление Зеленского не обострять ситуацию попыткой привлечь на сторону своей партии как можно больше сторонников из разных частей Украины и единолично достичь большинства в парламенте. Возможно, такая предвыборная тактика и правильная, только непонятно, что он при этом приобретет и что потеряет, в политике, как нигде, уважают и поддерживают сильных, а не слабаков.



Его слабостью пользуются отторгнутые обществом политические силы, не желающие сдавать свои позиции. Своей слабостью и нерешительностью он подталкивает противников к еще более решительным действиям. Они навязывают ему свою повестку и всеми доступными средствами не допускают сближения с Россией и прекращения войны на Донбассе. Усиливая давление, они загоняют Зеленского в узкий коридор возможностей и препятствуют тому, чтобы он стал действительно сильным президентом. Такая возможность у него еще есть, и после выборов станет окончательно понятно, способен ли Зеленский оправдать те надежды, которые возложило на него общество, избрав его президентом. Зеленский уже более двух месяцев как избран президентом и более месяца как вступил в свою должность и стал главнокомандующим. Что за это время изменилось, что он обещал и что выполняет?Его рейтинг сохранился на достаточно высоком уровне. На волне успеха президентской кампании он имеет реальный шанс провести в парламент самую большую фракцию своей партии «Слуга народа». Будет ли у него там единоличное большинство, пока не факт.После вступления в должность он так и не получил реальной власти, вся государственная вертикаль осталась в руках старого режима, де-факто ею руководят люди, поставленные еще Порошенко. На кабинет министров, спецслужбы, прокуратуру и судебную систему он никак не влияет. Аппарат президента существует как бы сам по себе, а государственная вертикаль функционирует самостоятельно, продолжая курс предыдущего режима.Отстроенная Порошенко система власти в своей агонии пред неизбежным изгнанием с властного олимпа стремится всеми силами сохранить и навязать новому президенту курс на конфронтацию, в котором ей отказало население на президентских выборах и наверняка подтвердит на парламентских, вся социология говорит об этом.Он не смог отстранить от власти ключевых фигур – министров обороны и иностранных дел, руководителя СБУ и генерального прокурора, они остались на своих местах и просто ушли в отпуск.Команда Зеленского винит во всем парламент, который не позволил это сделать, но у президента была возможность через Совет национальной безопасности начать против них расследование и своим указом отстранить их от должностей, назначив временно исполняющих, как делал это Порошенко. Не было даже попытки сделать это, в результате Климкин и Луценко позволили себе самовольно принимать решения, противоречащие и идущие вразрез с программой президента.Взять под контроль армию ему также не удалось. Замена начальника Генерального штаба на генерала из действующей военной элиты, причастного к кровавой войне на Донбассе и не собирающегося там что-то менять, привела только к усилению обстрелов и провокаций на Донбассе. Военные, противодействуя президенту, умудрились в то время, когда он призывал всех к прекращению огня, устроить на мусульманский праздник провокационный обстрел мечети на окраине Донецка, обвинив в этом донецкое ополчение.Попытка взять под свой контроль СБУ путем назначения на должность первого заместителя своего друга, далекого от понимания задач спецслужб, также ни к чему не привела. СБУ продолжает крышевать радикалов, устраивает провокации и штампует обвинения в «государственной измене» политическим оппонентам.На этом фоне интересна позиция Зеленского по основополагающим принципам, на волне пропаганды которых он и пришел к власти. Это установление мира на Донбассе и повышение жизненного уровня населения. Какие заявления и конкретные шаги в этих направлениях он предпринимает?В своих заявлениях новый президент не отказывается от предвыборных обещаний установить мир на Донбассе, но при этом называет жителей Донбасса сепаратистами, отказывается встречаться с руководством республик, требует почему-то от России возвращения Донбасса на условиях Украины и не предлагает никаких реальных механизмов прекращения войны. Кроме этого пустословия, никаких конкретных действий не предпринимается. Обстрелы продолжаются и усиливаются, о прекращении огня никаких переговоров не ведется.Блокада Донбасса продолжается, ее никто не собирается отменять. Так необходимый Украине уголь с Донбасса не поступает. Металлургические предприятия в республиках практически все остановлены и продукцию не производят.Грабительские тарифы на ЖКХ не уменьшаются и олигархические схемы поставки энергоносителей типа «Роттердам плюс» продолжают действовать, увеличивая капиталы олигархов.При Зеленском появилась еще одна схема, связанная с реализацией электроэнергии. Теперь государство отказалось контролировать тарифы и генерирующие компании, принадлежащие олигархам, могут самостоятельно устанавливать тарифа на электроэнергию. В том, что они резко возрастут, можно не сомневаться.По отношению к России Зеленский сохранил риторику Порошенко — Россия враг и агрессор, должна уйти из Крыма и Донбасса и еще заплатить репарации, у Украины путь только в НАТО и ЕС.Как бы поддерживая Минские соглашения, он ставит неприемлемое для России условие расширить минский формат, введя в него США и Англию, при этом позволяет себе вызывающие высказывания в адрес Путина, что чревато осложнением взаимоотношений в будущем. Никаких конкретных действий по реализации Минских соглашений не предпринимается.Притихшие во время выборов боевики-радикалы снова вышли на улицы. Агрессивность боевиков усилилась. Они не только пикетируют негодные СМИ и политические силы, которые считают «реваншистскими», а и угрожают им расправой в случае попытки демонтажа нацистской системы с ее «завоеваниями демократии». При несогласии с позицией или высказываниями президента и членов его команды пикетируют президентскую администрацию под лозунгами, в которых не стесняются в выражениях в адрес президента. Правоохранительная система, подконтрольная Авакову, естественно, безмолвствует и ничего не предпринимает, боевики все больше наглеют и напрямую заявляют, что при невыполнении их требований устроят военный переворот.На прямые оскорбления и угрозы в свой адрес Зеленский никак не реагирует. Так, наглая выходка одного из лидеров радикалов Яроша с угрозой повесить Зеленского на Крещатике, тянущая на несколько статей уголовного кодекса, осталась без соответствующего реагирования и показала бессилие власти и стремление Авакова шантажировать новую власть бунтом радикалов.Попытался Зеленский и на международном уровне усилить свои позиции. Встретившись с Меркель и Макроном он ничего лучшего не мог придумать, как просить их остановить строительство «Северного потока 2» и усилить санкции против России. Естественно, получил недвусмысленный отказ и совет налаживать отношения с Россией и думать о реализации Минских соглашений.Другие вояжи за рубеж и встречи с лидерами второго плана, кроме панибратских похлопываний по плечу, никакого успеха ему не принесли.Во взаимоотношениях с олигархами и политическими силами оппонентов Зеленский занял как бы нейтральную позицию, открещивается от Коломойского и пытается понизить рейтинг своего основного конкурента на электоральном поле в лице партии Медведчука — Бойко. Зеленский официально заявил, что такие посредники, как Медведчук, ему в переговорах с Россией и по обмену пленных не нужны, при этом никаких шагов по обмену не сделал, даже когда Медведчук договорился с руководством республик об односторонней передаче четырех военнопленных Украины.В отличие от Коломойского, уловившего основной международный тренд на сближение с Россией и начавшего делать заявления о том, что на Украине не агрессия России, а гражданская война, необходимо договариваться с руководством республик об условиях мира и налаживать отношения с Россией, Зеленский продолжает твердить об агрессии России и ставить ей бессмысленные условия.Ситуация резко накалилась после попытка провести прямой телемост Россия — Украина на одном из украинских каналов, подконтрольных Медведчуку. Вся нацистская свора возбудилась и начала угрожать журналистам расправой, прокуратура увидела в этом признаки угрозы государственной измены и возбудила уголовное дело против телеканала, телемост пришлось отменить. Зеленский назвал это опасным предвыборным ходом, направленным на разделение страны на два лагеря, и ничего не придумал лучше, как предложить в хамской форме Путину встретиться в компании западных лидеров и обсудить проблему возвращения Крыма и Донбасса.Беспомощные действия Зеленского и не подкрепленные конкретными делами неоднозначные заявления начали подрывать его высокий рейтинг. Ни в одном вопросе он не проявил твердости и не отстоял свою позицию, показал свою слабость и неспособность противостоять противникам и оппонентам. Он начинает выглядеть человеком, который попал не на свое место и не способен удержаться на нем.Встав на путь риторики Порошенко, он пошел против подавляющей части населения, проголосовавшего против курса на войну и, самое интересное, против своих западных спонсоров, которые ясно дали ему понять, что ждут от него конкретных решений по прекращению военного противостояния. Даже США в лице Волкера заявили, что надо решать вопросы реализации Минских соглашений, децентрализации страны, особого статуса Донбасса и амнистии участников противостояния.Следует отметить, что Зеленский пока не сделал еще ничего такого, что закрыло бы ему дорогу к нормализации отношений с Россией и устранению последствий правления нацистского режима, окно возможностей для него еще остается и он может им воспользоваться.Многие эксперты объясняют стремление Зеленского не обострять ситуацию попыткой привлечь на сторону своей партии как можно больше сторонников из разных частей Украины и единолично достичь большинства в парламенте. Возможно, такая предвыборная тактика и правильная, только непонятно, что он при этом приобретет и что потеряет, в политике, как нигде, уважают и поддерживают сильных, а не слабаков.Его слабостью пользуются отторгнутые обществом политические силы, не желающие сдавать свои позиции. Своей слабостью и нерешительностью он подталкивает противников к еще более решительным действиям. Они навязывают ему свою повестку и всеми доступными средствами не допускают сближения с Россией и прекращения войны на Донбассе. Усиливая давление, они загоняют Зеленского в узкий коридор возможностей и препятствуют тому, чтобы он стал действительно сильным президентом. Такая возможность у него еще есть, и после выборов станет окончательно понятно, способен ли Зеленский оправдать те надежды, которые возложило на него общество, избрав его президентом. Юрий Апухтин Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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