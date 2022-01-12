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Зеленский трижды "жёстко обидел" Меркель, заявил экс-депутат Рады
12 января 2022, 13:05 • 104 • Политика
Экс-депутат Рады Черновол заявил, что Владимир Зеленский трижды "жёстко обидел" Меркель, не сумев выстроить личные отношения. В результате потери несёт вся Украина.
Бывший депутат Верховной рады Украины Тарас Черновол в колонке для "Главреда" рассказал о плохих личных отношениях президента Украины Владимира Зеленского и представителей руководства Германии. Именно этот личный конфликт, уверен Черновол, и испортил отношения двух государств.
В ходе визита в Берлин у Владимира Зеленского была возможность провести встречу с Анналеной Бербок - это лидер "Зелёных", однако президент Украины отказался. Сейчас Бербок занимает должность министра иностранных дел ФРГ, таким образом, потеряна и эта возможность на личный контакт. Также Владимир Зеленский не стал тратить силы на налаживание связей с представителями СДПГ, добавил Черновол.
"Имеем соответствующий результат, - сделал вывод политик. - Немцы особо не собираются поддерживать Украину".
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