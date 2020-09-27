Зеленский толкает Украину к расколу

Если у Украины еще были какие-то теоретические шансы вернуть себе Крым, то теперь она на грани того, что и другие территории от нее отойдут в нашу пользу. Причем не потому, что мы отберем, а потому, что многим жителям Украины русофобия не по душе.Такое отношение к России совершенно неприемлемо, а подчас и граничит с безумием. Вот недавно власти Украины ввели санкции против некоторых российских музеев. Теперь ограничения наложены на Эрмитаж, МГУ и Музей изобразительных искусств им. Пушкина. Вот как это понимать?Эксперты недоумевают, ведь этот шаг отсек украинскую культуру и историю от России, с которой они всегда шли рука об руку.Такая политика приведет их страну только к одному — к расколу. Украина того и гляди разделится, и произойдет это с лёгкой руки ее же президента.Зеленский до того ослеп в своей ненависти к РФ, что доведет и без того недовольную Одессу и другие регионы к решению уклониться от такого идиотского маршрута, который он избрал.Поначалу, когда только Зеленский вступил в полномочия, были надежды, что все изменится, что Украина наладит отношения с Москвой, но с течением времени стало ясно, что этому не бывать. По крайней мере, пока этот человек у власти.Государство яростно отрицает свою историю, связанную с Россией, и пытается разорвать последние связи с нами.Примечательно, что даже зарубежные эксперты убеждены, что ситуация на Украине может стабилизироваться, только если Киев не будет противостоять Москве. На данный же момент налицо ослабление Украины и приближение ее раскола.