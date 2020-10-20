Зеленский: Те, кто без боя отдал Крым, должны нести ответственность • 79 • Украина

Говоря о Крымской платформе и усилении украинской армии, президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз сказал, что те, кто без боя сдал Крым, должны нести ответственность.



Об этом Зеленский рассказал во время своего послания Верховной Раде.



По его словам, он хочет создать армию, которая сможет охранять Украину на суше и в воде, в воздухе и киберпространстве, чтобы «больше ни у кого не возникало даже мысли посягнуть на наш суверинитет или территориальную целостность или отобрать часть территории без единого выстрела».



«Этого не будет никогда! А те, кто без боя сдал Крым, должен нести ответственность. Вопрос не в мести — вопрос в справедливости», — заявил Зеленский.



Также он заверил, что финансирование армии сокращаться не будет.



«Наступление мира в стране не означает, что мы перестанем заботиться о нашей армии. Только современное и боеспособное войско может быть гарантом мира и залогом безопасности страны. В 2020 году бюджет на армию стал самым большим с Украины. Во время коронакризиса он не уменьшился ни на гривну», — отметил украинский президент.



При этом он указал, что Украина самостоятельно, а также в кооперации с Турцией будет наращивать и развивать производство орудия и вооружения, в частности, корветы, двигатели и военные дроны. По его словам, финансирование армии не будет сокращаться.



«Мы совместно с Турцией будем изготавливать корветы, двигатели и военные дроны, развивать системы ПВО. Мы начали изготовление новых образцов вооружения, комплексы управления артиллерийским дивизионом "Оболонь-А", минометный комплекс "Барс", артиллерийские боеприпасы, в частности для реактивных систем, испытывается реактивная система залпового огня "Ольха-М" и система реактивных снарядов "Тайфун", продолжается модернизация фрегата "Гетман Сагайдачный" и подготовка к испытанию десантных катеров "Кентавр", принято на вооружение противокорабельную крылатую ракету "Нептун". Мы начинаем строить две государственные военно-морские базы для защиты Черноморского региона», — сообщил Зеленский.



В конце выступления Зеленский задал себе три вопроса и сразу ответил:



«Думал ли я год тому назад, что менять страну к лучшему будет настолько сложно? Нет. Изменил бы я свое решение, если бы тогда знал об этом? Нет. Удастся ли все нам с вами? Да!».



Резюмируя, он подчеркнул важность местных выборов и призвал украинцев идти голосовать 25 октября, а также напомнил о всеукраинском опросе с пятью вопросами.



Говоря о Крымской платформе и усилении украинской армии, президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз сказал, что те, кто без боя сдал Крым, должны нести ответственность.Об этом Зеленский рассказал во время своего послания Верховной Раде.По его словам, он хочет создать армию, которая сможет охранять Украину на суше и в воде, в воздухе и киберпространстве, чтобы «больше ни у кого не возникало даже мысли посягнуть на наш суверинитет или территориальную целостность или отобрать часть территории без единого выстрела».«Этого не будет никогда! А те, кто без боя сдал Крым, должен нести ответственность. Вопрос не в мести — вопрос в справедливости», — заявил Зеленский.Также он заверил, что финансирование армии сокращаться не будет.«Наступление мира в стране не означает, что мы перестанем заботиться о нашей армии. Только современное и боеспособное войско может быть гарантом мира и залогом безопасности страны. В 2020 году бюджет на армию стал самым большим с Украины. Во время коронакризиса он не уменьшился ни на гривну», — отметил украинский президент.При этом он указал, что Украина самостоятельно, а также в кооперации с Турцией будет наращивать и развивать производство орудия и вооружения, в частности, корветы, двигатели и военные дроны. По его словам, финансирование армии не будет сокращаться.«Мы совместно с Турцией будем изготавливать корветы, двигатели и военные дроны, развивать системы ПВО. Мы начали изготовление новых образцов вооружения, комплексы управления артиллерийским дивизионом "Оболонь-А", минометный комплекс "Барс", артиллерийские боеприпасы, в частности для реактивных систем, испытывается реактивная система залпового огня "Ольха-М" и система реактивных снарядов "Тайфун", продолжается модернизация фрегата "Гетман Сагайдачный" и подготовка к испытанию десантных катеров "Кентавр", принято на вооружение противокорабельную крылатую ракету "Нептун". Мы начинаем строить две государственные военно-морские базы для защиты Черноморского региона», — сообщил Зеленский.В конце выступления Зеленский задал себе три вопроса и сразу ответил:«Думал ли я год тому назад, что менять страну к лучшему будет настолько сложно? Нет. Изменил бы я свое решение, если бы тогда знал об этом? Нет. Удастся ли все нам с вами? Да!».Резюмируя, он подчеркнул важность местных выборов и призвал украинцев идти голосовать 25 октября, а также напомнил о всеукраинском опросе с пятью вопросами. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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