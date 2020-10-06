Зеленский тайно запросил переговоры с Путиным: хочет обсудить проблему Донбасса • 28 • Украина

Источники в Офисе президента Зеленского сообщили, что Киев запросил переговоры между Президентами Украины и России. Это связано с провалом «донбасского кейса»: на Банковой считают необходимым найти компромисс по Минским договорённостям и не допустить срыва перемирия, которое длится больше двух месяцев.



Правда, по информации ТГ-канала «Картель», «звонок другу» связан с предупреждениями Москвы о том, что в случае сохранения главы ОП Ермака на должности, ситуация на востоке Украины может и обостриться. Это совершенно невыгодно партии власти и президенту, особенно перед местными выборами. Впрочем, пока команда Зеленского пытается вести переговоры языком ультиматумов, стремясь завоевать популярность у патриотов и западных хозяев. Так, в свежем интервью изданию «Politico Europe», которое Зеленский дал накануне своего визита в Великобританию, глава Украины заявил, что выборы в ЛДНР не состоятся до тех пор, пока Россия не вернет контроль над границей.



«Выборов в ОРДЛО не будет. Я говорил и Президенту Макрона, и канцлеру Германии Меркель, и Президенту Путину, что у нас не будет там наблюдателей, если не будет границы (под нашим контролем) и мы не сможем контролировать ход выборов. Никто из западных наблюдателей не сможет туда приехать. Поэтому выборы открытыми там никогда не будут. С точки зрения безопасности ситуации - не будет свободного доступа для всех партий. А это то, что должно быть, - должен быть свободный выбор народа Украины. Не будет правоохранительной системы. Мы не знаем, что будет происходить, если не будет контролируемой Украиной границы. Границу Украины должен контролировать именно украинская власть. Я это говорю открыто. Я считаю, что по-другому не может быть, иначе – общественный взрыв.



Условием одного из «минских» пунктов является вывод всех незаконных военных формирований с территории. Потом - передача нам контроля над границей. И тогда мы будем знать, что ничего другого не происходит, что там не находятся какие-то другие милитаризованные формирования и они не возвращаются», - пояснил гарант.



Иными словами, на саммите «Украина - ЕС» Зеленский просто зачитает методичку Госдепа, оставленную ему в наследство Петром Порошенко.



ТГ-канал «Бородатая бабушка» назвал такие заявления Зеленского ритуальными и подчеркнул, что Украина уже пять лет ведет эти бессмысленные переговоры об очередности выполнения пунктов Минска, а Россия ни на шаг не отступает от своей позиции.



«Даже нет, не от своей позиции, а от того документа, который подписал в Минске Порошенко (он же его и придумал, как заверял всех ранее).



Давайте даже представим с вами, что Россия отойдет от буквального выполнения минских соглашений и передаст нам сначала границу, а потом мы проведем там выборы. Вы, как гарант, даете гарантию, что туда не зайдут всякие националисты и праворадикалы и не устроят там резню и месть за своих побратимов? И этот вопрос относится не к российской пропаганде, а скорее, к реальному положению вещей. Думаю, ответ мы с вами знаем, так как вы даже в Киеве не можете их успокоить, где всячески идете им на уступки. Да вы даже «Миротворец» не можете закрыть, опуская глаза и что-то невнятно мямля про то, что у вас там супруга была в базе, и ничего, все нормально. Так о чем мы говорим тогда?», - вопрошают журналисты телеграмм-канала.



Известный блогер Александр Скубченко назвал заявления Зеленского не планом, а ультиматумом.



«План, это, например, так.



Выборы после границы? Хорошо. Но до передачи границы Украина принимает законы, необходимые для мирного урегулирования и гарантии безопасности для ЛДНР после возвращения под суверенитет Украины.



То есть, сначала:



— закон об амнистии, гарантирующий не преследование и безопасность;



— закон о переходном правосудии, которым будут урегулированы все вопросы признания Украиной юридических событий и фактов периода 2014-2020 (рождение, смерть, приобретение гражданских прав и прав собственности, исчисление трудового стажа и начисление пенсий, и в целом правопреемствености Украины прав и обязательств всех органов власти и управления, действующих в ОРДЛО);



— законодательное обеспечение особого статуса в объёме, предусмотренном Минскими соглашениями;



— законы о неприменении (в какой части и на какой срок) законов о декоммунизации, о люстрации, об украинизации всех сфер жизнедеятельности;



— закон об особенностях проведения выборов в ОРДЛО и назначение их проведения на определённую дату.



Гарантирование такого плана государствами, которые могут принудить Украину к его исполнению.



Утверждение такого плана Совбезом ООН, чтобы этот план стал международным обязательством Украины, а не «обещайте им что угодно, вешать будем потом».



А уже после принятия всех этих законов с отлагательным условием вступления их в силу в день начала передачи контроля над границей, собственно, передача контроля над границей и проведение после этого, в согласованный срок, выборов.



Вот это — план. А то, что говорят у Зеленского, лишь размытые намерения с риторикой Порошенко, которые не приближают нас к миру ни на шаг.



Потому что требование передать границу раньше мирного урегулирования и обеспечения гарантий безопасности воспринимается за линией фронта только так: сложите оружие и верните нам границу, чтобы мы пришли и установили свои бандеровские порядки, а банды радикалов безнаказанно закошмарили вас».



Скубченко уверяет, что на такой «мирный план» никто не поведется и советует команде Зеленского не порохоботов убеждать в показном патриотизме, а людей за линией фронта в том, что возвращение под суверенитет Украины повлечёт для них защиту и улучшение жизни, а не угнетение и наказание.



«Покажите свой план, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Леонид Кравчук, если вас не устраивает существующий. Иначе мы мира так и не увидим при вас», - призвал глава Жилищного союза Украины.

Источники в Офисе президента Зеленского сообщили, что Киев запросил переговоры между Президентами Украины и России. Это связано с провалом «донбасского кейса»: на Банковой считают необходимым найти компромисс по Минским договорённостям и не допустить срыва перемирия, которое длится больше двух месяцев.Правда, по информации ТГ-канала «Картель», «звонок другу» связан с предупреждениями Москвы о том, что в случае сохранения главы ОП Ермака на должности, ситуация на востоке Украины может и обостриться. Это совершенно невыгодно партии власти и президенту, особенно перед местными выборами. Впрочем, пока команда Зеленского пытается вести переговоры языком ультиматумов, стремясь завоевать популярность у патриотов и западных хозяев. Так, в свежем интервью изданию «Politico Europe», которое Зеленский дал накануне своего визита в Великобританию, глава Украины заявил, что выборы в ЛДНР не состоятся до тех пор, пока Россия не вернет контроль над границей.«Выборов в ОРДЛО не будет. Я говорил и Президенту Макрона, и канцлеру Германии Меркель, и Президенту Путину, что у нас не будет там наблюдателей, если не будет границы (под нашим контролем) и мы не сможем контролировать ход выборов. Никто из западных наблюдателей не сможет туда приехать. Поэтому выборы открытыми там никогда не будут. С точки зрения безопасности ситуации - не будет свободного доступа для всех партий. А это то, что должно быть, - должен быть свободный выбор народа Украины. Не будет правоохранительной системы. Мы не знаем, что будет происходить, если не будет контролируемой Украиной границы. Границу Украины должен контролировать именно украинская власть. Я это говорю открыто. Я считаю, что по-другому не может быть, иначе – общественный взрыв.Условием одного из «минских» пунктов является вывод всех незаконных военных формирований с территории. Потом - передача нам контроля над границей. И тогда мы будем знать, что ничего другого не происходит, что там не находятся какие-то другие милитаризованные формирования и они не возвращаются», - пояснил гарант.Иными словами, на саммите «Украина - ЕС» Зеленский просто зачитает методичку Госдепа, оставленную ему в наследство Петром Порошенко.ТГ-канал «Бородатая бабушка» назвал такие заявления Зеленского ритуальными и подчеркнул, что Украина уже пять лет ведет эти бессмысленные переговоры об очередности выполнения пунктов Минска, а Россия ни на шаг не отступает от своей позиции.«Даже нет, не от своей позиции, а от того документа, который подписал в Минске Порошенко (он же его и придумал, как заверял всех ранее).Давайте даже представим с вами, что Россия отойдет от буквального выполнения минских соглашений и передаст нам сначала границу, а потом мы проведем там выборы. Вы, как гарант, даете гарантию, что туда не зайдут всякие националисты и праворадикалы и не устроят там резню и месть за своих побратимов? И этот вопрос относится не к российской пропаганде, а скорее, к реальному положению вещей. Думаю, ответ мы с вами знаем, так как вы даже в Киеве не можете их успокоить, где всячески идете им на уступки. Да вы даже «Миротворец» не можете закрыть, опуская глаза и что-то невнятно мямля про то, что у вас там супруга была в базе, и ничего, все нормально. Так о чем мы говорим тогда?», - вопрошают журналисты телеграмм-канала.Известный блогер Александр Скубченко назвал заявления Зеленского не планом, а ультиматумом.«План, это, например, так.Выборы после границы? Хорошо. Но до передачи границы Украина принимает законы, необходимые для мирного урегулирования и гарантии безопасности для ЛДНР после возвращения под суверенитет Украины.То есть, сначала:— закон об амнистии, гарантирующий не преследование и безопасность;— закон о переходном правосудии, которым будут урегулированы все вопросы признания Украиной юридических событий и фактов периода 2014-2020 (рождение, смерть, приобретение гражданских прав и прав собственности, исчисление трудового стажа и начисление пенсий, и в целом правопреемствености Украины прав и обязательств всех органов власти и управления, действующих в ОРДЛО);— законодательное обеспечение особого статуса в объёме, предусмотренном Минскими соглашениями;— законы о неприменении (в какой части и на какой срок) законов о декоммунизации, о люстрации, об украинизации всех сфер жизнедеятельности;— закон об особенностях проведения выборов в ОРДЛО и назначение их проведения на определённую дату.Гарантирование такого плана государствами, которые могут принудить Украину к его исполнению.Утверждение такого плана Совбезом ООН, чтобы этот план стал международным обязательством Украины, а не «обещайте им что угодно, вешать будем потом».А уже после принятия всех этих законов с отлагательным условием вступления их в силу в день начала передачи контроля над границей, собственно, передача контроля над границей и проведение после этого, в согласованный срок, выборов.Вот это — план. А то, что говорят у Зеленского, лишь размытые намерения с риторикой Порошенко, которые не приближают нас к миру ни на шаг.Потому что требование передать границу раньше мирного урегулирования и обеспечения гарантий безопасности воспринимается за линией фронта только так: сложите оружие и верните нам границу, чтобы мы пришли и установили свои бандеровские порядки, а банды радикалов безнаказанно закошмарили вас».Скубченко уверяет, что на такой «мирный план» никто не поведется и советует команде Зеленского не порохоботов убеждать в показном патриотизме, а людей за линией фронта в том, что возвращение под суверенитет Украины повлечёт для них защиту и улучшение жизни, а не угнетение и наказание.«Покажите свой план, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Леонид Кравчук, если вас не устраивает существующий. Иначе мы мира так и не увидим при вас», - призвал глава Жилищного союза Украины. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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