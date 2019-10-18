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Зеленский такой же: Украинцы окончательно отреклись от политических иллюзий
18 октября 2019, 10:39 • 96 • Политика
Новый лидер Незалежной Владимир Зеленский мало чем отличается от своего воинственного предшественника Петра Порошенко, констатировал украинский политолог Василий Волга.
Сменивший на посту президента Петра Порошенко Владимир Зеленский мало чем отличается от представителя прежней власти. Как заявил украинский политолог Василий Волга, единственное, чем разнятся эти кандидатуры, - это то, что Зеленский более молодой и может подтянуться на турнике.
Он отмечает, что существенно от своего предшественника новый лидер не отличается, передаёт "Дни.ру". Волга подчёркивает: иллюзии о том, что новый лидер хочет привести Украину к миру, уже развеялись.
Впрочем, аналогичной точки зрения придерживается и известный адвокат Татьяна Монтян. По её словам, команда Зе, по сути, намеревается заморозить, а не раз и навсегда разрешить конфликт в Донбассе.
Она отметила, что граждане больше не готовы терпеть войну в Донбассе, но до предоставления Донецкой и Луганской республикам особого статуса украинское общество ещё не созрело. Единственным улучшением будет уменьшение интенсивности боевых действий, прогнозирует адвокат.
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