Владимир Зеленский сулит Третью мировую войну. По его мнению, избежать трагического сценария развития конфликта поможет только одно - позитивные сдвиги на переговорах Москвы и Киева. А прежде всего - успех возможного будущего диалога президентов стран.

Украинский лидер Владимир Зеленский вновь подтвердил свою готовность провести личную встречу с коллегой из России Владимиром Путиным, чтобы совместно прийти к консенсусу и разрешить конфликт.

При этом в беседе с CNN президент Незалежной подчеркнул, что провал переговоров рискует обернуться наиболее трагическим сценарием - полноценным началом Третьей мировой войны.

В связи с этим Зеленский акцентировал внимание, что сейчас крайне важно использовать возможности диалога между Москвой и Киевом по максимуму, чтобы помешать ещё большей эскалации.

Впрочем, судя по риторике главы Украины, он не слишком верит в успех встреч представителей России и Незалежной: