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Зеленский сулит Третью мировую: Избежать трагического сценария поможет только одно
20 марта 2022, 21:00 • 351 • Политика
Владимир Зеленский сулит Третью мировую войну. По его мнению, избежать трагического сценария развития конфликта поможет только одно - позитивные сдвиги на переговорах Москвы и Киева. А прежде всего - успех возможного будущего диалога президентов стран.
Украинский лидер Владимир Зеленский вновь подтвердил свою готовность провести личную встречу с коллегой из России Владимиром Путиным, чтобы совместно прийти к консенсусу и разрешить конфликт.
При этом в беседе с CNN президент Незалежной подчеркнул, что провал переговоров рискует обернуться наиболее трагическим сценарием - полноценным началом Третьей мировой войны.
В связи с этим Зеленский акцентировал внимание, что сейчас крайне важно использовать возможности диалога между Москвой и Киевом по максимуму, чтобы помешать ещё большей эскалации.
Впрочем, судя по риторике главы Украины, он не слишком верит в успех встреч представителей России и Незалежной:
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