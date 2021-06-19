Зеленский стирает «красные линии» и требует от МВФ компенсации за «Северный поток-2»? • 38 • Украина

Незадолго до встречи Джо Байдена и Владимира Путина, президент Украины неожиданно выдвинул претензии в адрес Международного валютного фонда, с которым и без того складываются весьма непростые отношения. Владимир Зеленский считает, что несправедливо выдвигать к Украине такие же требования, что и к другим странам.



Ведь Украина, по его словам, восьмой год находится в состоянии войны и вынуждена иначе расставлять приоритеты внутренней политики.



«Я считаю, нельзя сравнивать стратегию поведения МВФ с Украиной и с другими странами. Нашу страну просто нельзя ставить в один ряд с другими. Потому что у нас есть усложнённость, потому что идёт война. Потому что тратятся деньги не на приоритеты с точки зрения экономики, а с точки зрения безопасности. Сначала военные, сначала медицина, потом всё остальное», — пояснил президент. В то же время Зеленский чуть сбавил пыл, отметив, что продолжение сотрудничества Украины с МВФ важно для экономической стабильности и инвестиционного климата: «поэтому мы обязательно сделаем всё, что пообещали», — заключил президент.



Уже после саммита Джо Байдена и Владимира Путина Зеленский выразил надежду на то, что Украина получит компенсацию за строительство «Северного потока-2» от России и Запада. И если Украина не получит свою компенсацию, то Киев «будет бороться за свою государственность и против «Северного потока-2», невзирая на то, нравится это Европе или нет.



Можно ли подобные заявления трактовать как мягкий ультиматум Западу? Что-то в этом роде и наблюдается. Особенно, если вспомнить переполненное обидой интервью, которое Владимир Зеленский давал, пока шла встреча президентов США и России. Но интересен тот факт, что Украине заблаговременно постелили солому перед тем, как подставить подножку в сфере энергетической безопасности.



Ещё в начале июня с визитом в Киеве побывала группа американских сенаторов, состоявшая из демократов Джины Шейхин и Криса Мерфи, а также республиканца Роба Портмана. Троица провела переговоры с Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, главой МИД Дмитрием Кулебой, министром внутренних дел Арсеном Аваковым, и даже с депутатами Верховной Рады американцы успели пообщаться. Набор тем в протоколе этих встреч был вполне стандартным: экономические реформы, военная и финансовая помощь, коррупция.



Особенно любопытно появление в Киеве сенатора Роберта Портмана от штата Огайо. Он — создатель и куратор инфраструктуры финансовой помощи Украине. Портман всегда был тесно связан с деятельностью Агентства США по международному развитию (USAID) и курировал отношения агентства с со страной. Сенатор является членом подкомитета USAID «по международным операциям и двустороннему международному развитию», кроме того, он является председателем сенатского собрания по Украине. В 2018 году Портман был даже награждён украинским орденом «За заслуги» III степени.



Так или иначе, появление в Киеве «главного бухгалтера» украинских финансовых программ означает, что материальная поддержка Украины скоро подоспеет. И значит, в Киеве готовились чем-то платить за помощь партнёров. Например, в 2016 году за кредитные гарантии USAID Пётр Порошенко прикрывал газовые аферы Джо Байдена.



По некоторым слухам, главной целью недавнего визита группы сенаторов являлась подготовка Владимира Зеленского к саммиту Байдена—Путина. Зеленскому, как это модно нынче выражаться, в деталях очертили «красные линии» и предложили утешительные призы. Красные линии, прежде всего, касались эскалации конфликта в Донбассе. Здесь Киеву было предложено не нагнетать обстановку. Именно поэтому сенаторы провели отдельную встречу с лидером «партии войны» — министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Вторая «красная линия» касалась темы «Северного потока-2». Владимиру Зеленскому дали понять, что лёгких решений не будет, а жёсткая атака на газопровод мешает восстановлению отношений США и Германии, для которой СП-2 имеет стратегическое значение. Украинского президента предостерегли от самостоятельных акций.



Нельзя не заметить, что здесь хорошо проглядывается почерк Джо Байдена. Вспоминаются знаменитые плёнки с его участием, на одной из которых американский вице-президент отчитывал Петра Порошенко за диверсию в Крыму, произошедшую в августе 2016 года. Байден тогда предупредил, что, если в Берлине и Париже узнают о выходке украинских спецслужб до того, как их проинформирует Киев, «это будет катастрофой». Тогда активно шла настройка Нормандского формата, а главное, Байден, хорошо устроившийся на Украине в нефтегазовой сфере, едва ли хотел эскалации конфликта с Россией.



И чтобы в Киеве не повторяли негативный опыт Порошенко, президент США отправил группу сенаторов для разъяснения американской повестки и обеспечения максимально спокойного информационного бэкграунда саммита. За это Зеленскому было предложено хорошее вознаграждение. В частности, сенатор Портман привёз в Киев информацию о готовящейся серии новых программ финансирования Украины. Кроме того, властям напомнили о том, что страна, оказывается, не использовала более 7 миллиардов долларов инвестиционных ресурсов, предназначенных для социальных и экологических проектов от Всемирного банка, Европейского банка регионального развития и других международных доноров.



Однако похоже, что такая сделка с Белым домом не устроила Владимира Зеленского, амбиции которого за последний год заметно выросли. В Офисе президента считают, что озвученная финансовая поддержка едва ли компенсирует тот же «Северного поток-2». И дело не в том, что Киев рискует терять на своей ГТС по 1,5 миллиарда долларов ежегодно. Тревога украинских властей вызвана тем, что «СП-2» превратится в инструмент политического влияния на Украину. Именно это обстоятельство вызвало возмущение, став причиной громких высказываний Зеленского накануне саммита и после него. Более того, заявила о себе и партия войны — за неделю до саммита, ВСУ атаковали блокпост в ЛНР, убив пятерых ополченцев, а в Мариуполе прошли марши неонацистов из «Азова».



Словом, в Киеве сделали всё с точностью наоборот, максимально нагнетая атмосферу в преддверии саммита. Надо сказать, «миротворец» Зеленский тут превзошёл даже Порошенко, который умерил воинственную риторику после звонка Байдена. А действующий президент ещё и интервью дал, в котором обещал сколотить «самую сильную армию в Европе» и решать вопрос с Россией силовым методом без оглядки на Запад. И это на фоне заявлений президента США о приверженности минским соглашениям.



Хороший вопрос, оценят ли внезапную дерзость Зеленского в Белом доме. Собственно, одним из индикаторов того, как воспринимают активность Киева последних недель, — будет именно тема кредитной программы МВФ. Если в фонде вскоре продлят паузу по вопросу одобрения нового транша, значит, Вашингтон не оценил последние инициативы украинских властей. А здесь следует помнить, что к вердикту МВФ привязаны все прочие программы, включая и те программы USAID, которые привезли сенаторы в июне в качестве компенсации. Тогда можно говорить о том, что отношения Киева и коллективного Запада вступают в полосу трудно разрешимых разногласий.



Незадолго до встречи Джо Байдена и Владимира Путина, президент Украины неожиданно выдвинул претензии в адрес Международного валютного фонда, с которым и без того складываются весьма непростые отношения. Владимир Зеленский считает, что несправедливо выдвигать к Украине такие же требования, что и к другим странам.Ведь Украина, по его словам, восьмой год находится в состоянии войны и вынуждена иначе расставлять приоритеты внутренней политики.«Я считаю, нельзя сравнивать стратегию поведения МВФ с Украиной и с другими странами. Нашу страну просто нельзя ставить в один ряд с другими. Потому что у нас есть усложнённость, потому что идёт война. Потому что тратятся деньги не на приоритеты с точки зрения экономики, а с точки зрения безопасности. Сначала военные, сначала медицина, потом всё остальное», — пояснил президент. В то же время Зеленский чуть сбавил пыл, отметив, что продолжение сотрудничества Украины с МВФ важно для экономической стабильности и инвестиционного климата: «поэтому мы обязательно сделаем всё, что пообещали», — заключил президент.Уже после саммита Джо Байдена и Владимира Путина Зеленский выразил надежду на то, что Украина получит компенсацию за строительство «Северного потока-2» от России и Запада. И если Украина не получит свою компенсацию, то Киев «будет бороться за свою государственность и против «Северного потока-2», невзирая на то, нравится это Европе или нет.Можно ли подобные заявления трактовать как мягкий ультиматум Западу? Что-то в этом роде и наблюдается. Особенно, если вспомнить переполненное обидой интервью, которое Владимир Зеленский давал, пока шла встреча президентов США и России. Но интересен тот факт, что Украине заблаговременно постелили солому перед тем, как подставить подножку в сфере энергетической безопасности.Ещё в начале июня с визитом в Киеве побывала группа американских сенаторов, состоявшая из демократов Джины Шейхин и Криса Мерфи, а также республиканца Роба Портмана. Троица провела переговоры с Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, главой МИД Дмитрием Кулебой, министром внутренних дел Арсеном Аваковым, и даже с депутатами Верховной Рады американцы успели пообщаться. Набор тем в протоколе этих встреч был вполне стандартным: экономические реформы, военная и финансовая помощь, коррупция.Особенно любопытно появление в Киеве сенатора Роберта Портмана от штата Огайо. Он — создатель и куратор инфраструктуры финансовой помощи Украине. Портман всегда был тесно связан с деятельностью Агентства США по международному развитию (USAID) и курировал отношения агентства с со страной. Сенатор является членом подкомитета USAID «по международным операциям и двустороннему международному развитию», кроме того, он является председателем сенатского собрания по Украине. В 2018 году Портман был даже награждён украинским орденом «За заслуги» III степени.Так или иначе, появление в Киеве «главного бухгалтера» украинских финансовых программ означает, что материальная поддержка Украины скоро подоспеет. И значит, в Киеве готовились чем-то платить за помощь партнёров. Например, в 2016 году за кредитные гарантии USAID Пётр Порошенко прикрывал газовые аферы Джо Байдена.По некоторым слухам, главной целью недавнего визита группы сенаторов являлась подготовка Владимира Зеленского к саммиту Байдена—Путина. Зеленскому, как это модно нынче выражаться, в деталях очертили «красные линии» и предложили утешительные призы. Красные линии, прежде всего, касались эскалации конфликта в Донбассе. Здесь Киеву было предложено не нагнетать обстановку. Именно поэтому сенаторы провели отдельную встречу с лидером «партии войны» — министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Вторая «красная линия» касалась темы «Северного потока-2». Владимиру Зеленскому дали понять, что лёгких решений не будет, а жёсткая атака на газопровод мешает восстановлению отношений США и Германии, для которой СП-2 имеет стратегическое значение. Украинского президента предостерегли от самостоятельных акций.Нельзя не заметить, что здесь хорошо проглядывается почерк Джо Байдена. Вспоминаются знаменитые плёнки с его участием, на одной из которых американский вице-президент отчитывал Петра Порошенко за диверсию в Крыму, произошедшую в августе 2016 года. Байден тогда предупредил, что, если в Берлине и Париже узнают о выходке украинских спецслужб до того, как их проинформирует Киев, «это будет катастрофой». Тогда активно шла настройка Нормандского формата, а главное, Байден, хорошо устроившийся на Украине в нефтегазовой сфере, едва ли хотел эскалации конфликта с Россией.И чтобы в Киеве не повторяли негативный опыт Порошенко, президент США отправил группу сенаторов для разъяснения американской повестки и обеспечения максимально спокойного информационного бэкграунда саммита. За это Зеленскому было предложено хорошее вознаграждение. В частности, сенатор Портман привёз в Киев информацию о готовящейся серии новых программ финансирования Украины. Кроме того, властям напомнили о том, что страна, оказывается, не использовала более 7 миллиардов долларов инвестиционных ресурсов, предназначенных для социальных и экологических проектов от Всемирного банка, Европейского банка регионального развития и других международных доноров.Однако похоже, что такая сделка с Белым домом не устроила Владимира Зеленского, амбиции которого за последний год заметно выросли. В Офисе президента считают, что озвученная финансовая поддержка едва ли компенсирует тот же «Северного поток-2». И дело не в том, что Киев рискует терять на своей ГТС по 1,5 миллиарда долларов ежегодно. Тревога украинских властей вызвана тем, что «СП-2» превратится в инструмент политического влияния на Украину. Именно это обстоятельство вызвало возмущение, став причиной громких высказываний Зеленского накануне саммита и после него. Более того, заявила о себе и партия войны — за неделю до саммита, ВСУ атаковали блокпост в ЛНР, убив пятерых ополченцев, а в Мариуполе прошли марши неонацистов из «Азова».Словом, в Киеве сделали всё с точностью наоборот, максимально нагнетая атмосферу в преддверии саммита. Надо сказать, «миротворец» Зеленский тут превзошёл даже Порошенко, который умерил воинственную риторику после звонка Байдена. А действующий президент ещё и интервью дал, в котором обещал сколотить «самую сильную армию в Европе» и решать вопрос с Россией силовым методом без оглядки на Запад. И это на фоне заявлений президента США о приверженности минским соглашениям.Хороший вопрос, оценят ли внезапную дерзость Зеленского в Белом доме. Собственно, одним из индикаторов того, как воспринимают активность Киева последних недель, — будет именно тема кредитной программы МВФ. Если в фонде вскоре продлят паузу по вопросу одобрения нового транша, значит, Вашингтон не оценил последние инициативы украинских властей. А здесь следует помнить, что к вердикту МВФ привязаны все прочие программы, включая и те программы USAID, которые привезли сенаторы в июне в качестве компенсации. Тогда можно говорить о том, что отношения Киева и коллективного Запада вступают в полосу трудно разрешимых разногласий. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники









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