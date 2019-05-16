Зеленский станет президентом 20 мая

Вообще-то Владимир Зеленский предлагал назначить датой его вступления в должность 19 мая. А в Раде было зарегистрировано семь (!) постановлений о дате инаугурации: 17, 19, 20, 26 и 28 мая и даже 1 июня. По законам Незалежной, новый президент обязан занять свой пост в течении 30 дней после того, как ЦИК страны официально объявил результаты выборов - и их опубликовали в официальном издании «Голос Украины».

Часть украинских депутатов хотели максимально оттянуть дату инаугурации. Эти избранники просто боялись, что лишившись депутатских кресел, вновь в Раду попасть не смогут. Некоторым украинским олигархам, которая стремилась провести в новую Раду своих людей, надо было все закончить пораньше. Но после закулисных переговоров самая крупная фракция — «Блок Петра Порошенко» - высказалась за 20 мая (хотя не исключала и 19 мая). Именно понедельник в итоге и был принят как «День Икс». Из 423 избранных депутатов за такую дату высказались 315.

Вот как прокомментировал «КП» эту ситуацию замруководителя Института стран СНГ Игорь Шишкин:

- Для Зеленского инаугурация 20 мая — плохо или хорошо?

- Главное, что это хорошо для его хозяев. Депутаты не просто так взяли и согласились. Это показатель того, насколько политическая система Украины управляема американцами. И насколько, несмотря на столкновение башен республиканцев с демократами внутри Вашингтона —заокеанская машина работает по прежнему эффективно. Видимо, руководителей фракций вызвали и объяснили, как надо себя вести, чтобы сохранить лицо. Позволили им определить датой инаугурации не 19-е, как настаивал Зеленский, а 20-е. Что все-равно его устраивает. Американцам не нужен безвластный президент.

- Но разве партиям Тимошенко и Порошенко и поддерживающим их олигархам не выгодны досрочные выборы в Раду — чтобы успеть сохранить хотя бы часть своих позиций в ней?

- Досрочные выборы им не выгодны. Они выгодны только Зеленскому на волне полученных им процентов, пока он может успеть получить большинство в парламенте, чтобы реально править Украиной. Для всех остальных это — хорошая мина при плохой игре. Была бы их воля — они бы дотянули до июня инаугурацию. Нынешним ведущим фракциям в парламенте и стоящим за ним партиям выгоднее, чтобы выборы прошли в конце осени — к тому времени Зеленский уже растеряет очень и очень много. И обеспечить ему победу в парламенте возможно будет только с применением очень мощных административных ресурсов. То есть с помощью фальсификаций.

- Интересы хозяев Украины и части ее политической и финансовой элиты разошлись?

- Сейчас это представляется именно так. История с досрочными выборами в Раду покажет, насколько жестко и насколько реально США управляют Украиной. Здесь они наступают на материальные интересы очень сильных игроков внутри Украины. Сейчас решением по инаугурации 20 мая американцы показали, что пока они управляют ситуацией. Сохранится ли такая управляемость — покажет самое ближайшее будущее.

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