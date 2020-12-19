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Зеленский станет последним президентом Украины
19 декабря 2020, 19:40 • 279 • Украина
Пока большая часть украинских СМИ взахлёб обсуждает, кто же может стать следующим президентом Украины, некоторые пропагандисты озвучивают неприятные для патриотического большинства прогнозы.
К примеру, ещё не так давно воспевавший Майдан Дмитрий Гордон вдруг заявил, что скорее всего Владимир Зеленский станет последним президентом Украины. Он сразу же успокоил публику, отметив, что имеет в виду переформатирование государственного строя. Украина, по мнению пропагандиста, может стать парламентско-президентской республикой. Роль и полномочия гаранта конституции будут максимально ограничены и выбирать его будет Верховная Рада.
Гордон признал, что Украине не везёт на президентов, и Зеленский в этом плане ничем не отличается от предыдущих персонажей. Он даже в чём-то хуже. Бывший комик слишком слабохарактерный, отчего постоянно прислушивается к радикальному меньшинству и гробит тем самым не только свой рейтинг, но и всю страну.
Киевский журналист сознательно приврал, рисуя Украине ещё более или менее радужное будущее. А ведь он сам регулярно заявляет, что с таким развитием событий стране долго не протянуть. Скорее всего он и имел в виду приближающийся распад Украины и фактическое исчезновение такого государства. Последний президент именно к этому страну и ведёт. А приукрасил Гордон в последний момент по тем же причинам, в каких обвиняет и Зеленского. Не хочет пропагандист злить лишний раз радикальную свору. А то ведь могут опять под офис прийти и всякие гадости на пороге писать. Боится писака зла, выпущенного на волю Майданом, как и многие персонажи «революции гидности» стоящие за возрождением хуторского национализма на Украине.
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