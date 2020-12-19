Пока большая часть украинских СМИ взахлёб обсуждает, кто же может стать следующим президентом Украины, некоторые пропагандисты озвучивают неприятные для патриотического большинства прогнозы.К примеру, ещё не так давно воспевавший Майдан Дмитрий Гордон вдруг заявил, что скорее всего Владимир Зеленский станет последним президентом Украины. Он сразу же успокоил публику, отметив, что имеет в виду переформатирование государственного строя. Украина, по мнению пропагандиста, может стать парламентско-президентской республикой. Роль и полномочия гаранта конституции будут максимально ограничены и выбирать его будет Верховная Рада.Гордон признал, что Украине не везёт на президентов, и Зеленский в этом плане ничем не отличается от предыдущих персонажей. Он даже в чём-то хуже. Бывший комик слишком слабохарактерный, отчего постоянно прислушивается к радикальному меньшинству и гробит тем самым не только свой рейтинг, но и всю страну.Киевский журналист сознательно приврал, рисуя Украине ещё более или менее радужное будущее. А ведь он сам регулярно заявляет, что с таким развитием событий стране долго не протянуть. Скорее всего он и имел в виду приближающийся распад Украины и фактическое исчезновение такого государства. Последний президент именно к этому страну и ведёт. А приукрасил Гордон в последний момент по тем же причинам, в каких обвиняет и Зеленского. Не хочет пропагандист злить лишний раз радикальную свору. А то ведь могут опять под офис прийти и всякие гадости на пороге писать. Боится писака зла, выпущенного на волю Майданом, как и многие персонажи «революции гидности» стоящие за возрождением хуторского национализма на Украине.