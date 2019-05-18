Зеленский стал в Сети "жертвой" собственного троллинга Порошенко: "Давай...те сделаем такую традицию"

Ранее Владимир Зеленский пригласил украинцев через свою страницу в Facebook посмотреть на его инаугурацию с больших экранов в Мариинском парке Киева, отметив, что по правилам вынужден дать присягу президента в Верховной раде.

"Я очень хотел бы принести президентскую присягу перед вами, глядя народу в глаза. Но, к сожалению, по регламенту это произойдет в зале Верховной рады, перед депутатами, - отметил шоумен. - Я приглашаю всех желающих утром 20 мая в Мариинский парк, откуда я отправлюсь в Верховную раду".

Судя по фото, которое опубликовал у себя в Facebook член украинской делегации в ПАСЕ, депутат Борислав Береза, городские коммунальщики тоже читают страницу будущего президента.

"Все же есть немалая польза от того, что в понедельник инаугурация. Мариинский парк и окрестности так спешно чистят, в преддверии торжества, что аж глаз радуется, - отметил парламентарий и не без иронии добавил, - ну разве что с шампунем асфальт не моют".

В ответ под постом появилось множество не менее ироничных комментариев. А одна из интернет-пользователей даже отметила, что в этот день у местных телеканалов профилактика до 14:00.

"Хотела написать, что готовят картинку для телевизора. Потом вспомнила, что на всех телеканалах в день инаугурации объявили профилактику до 14:00. Так что телевизора не будет".

Один из шутников предложил, глядя на работу уборщиков, провести инаугурацию Зеленского "в каждом городе" и спровоцировал новую волну шуток:

"И на каждой улице, а не только в центре", "А затем в каждом подъезде", "В каждом лифте", "Ко мне пусть домой зайдут", "Траву еще не красят?" - соревновались в остроумии интернет-пользователи.

Там же Зеленский стал и "жертвой" собственного троллинга предшественника - Петра Порошенко, когда во время приглашения на дебаты предложил ему: "Думай...те". Теперь в Сети также отреагировали и на его инаугурацию, увидев, что Мариинский парк в Киеве приводят в порядок перед церемонией.

"А можно инаугурацию хотя бы раз в неделю… - пишут интернет-пользователи. - Давай...те сделаем такую традицию".

Но нашлись и скептики.

"Ох, боюсь я, что это будет единственная польза для страны от этого события".

Напомним, инаугурация Зеленского состоится в понедельник, 20 мая, в стенах Верховной рады.