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Зеленский сравнил Украину с Европой Средневековья
21 февраля 2020, 15:39 • 33 • Украина
Украинский президент Владимир Зеленский, комментируя события в Новых Санжарах Полтавской области, где местные жители протестовали против размещения у них в посёлке эвакуированных из Китая граждан, сравнил Украину со средневековой Европой.
РИА Новости
«Мы часто говорим, что Украина — это Европа. Так вот, вчера в некоторых эпизодах казалось, что мы Европа времён Средневековья», — приводит ТАСС слова Зеленского.
20 февраля Украина эвакуировала из КНР 45 своих граждан и 27 иностранцев, которых было решено направить на карантин в медицинский центр Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области.
Решение властей вызвало протесты со стороны местных жителей, эти протесты переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, что эвакуация украинцев из китайской Ухани проводилась в режиме секретности в интересах безопасности граждан и из-за возможных провокаций и «спецопераций».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ей всё происходящее напоминает средневековую Европу.
Подробности — в материале RT.
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