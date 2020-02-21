Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Момент истины: как поляки относятся к их освобождению Красной армией
В Госдуме оценили предложенную в Раде схему проведения выборов в Крыму
"Артиллерия поддержала атаку боевиков": Россия обвинила Турцию в помощ...
«Стыд на весь мир»: как эвакуация украинцев из Китая обернулась скандалом
Главная / Украина

Зеленский сравнил Украину с Европой Средневековья

21 февраля 2020, 15:39  •  33 • Украина
Украинский президент Владимир Зеленский, комментируя события в Новых Санжарах Полтавской области, где местные жители протестовали против размещения у них в посёлке эвакуированных из Китая граждан, сравнил Украину со средневековой Европой.
 
РИА Новости
 

«Мы часто говорим, что Украина — это Европа. Так вот, вчера в некоторых эпизодах казалось, что мы Европа времён Средневековья», — приводит ТАСС слова Зеленского.

20 февраля Украина эвакуировала из КНР 45 своих граждан и 27 иностранцев, которых было решено направить на карантин в медицинский центр Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области.

Решение властей вызвало протесты со стороны местных жителей, эти протесты переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал, что эвакуация украинцев из китайской Ухани проводилась в режиме секретности в интересах безопасности граждан и из-за возможных провокаций и «спецопераций».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ей всё происходящее напоминает средневековую Европу.

Подробности — в материале RT.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



33
Источник
Похожие новости
20 февраля 2020, 16:54
В ГБР уточнили число входящих в «небесную сотню»
20 февраля 2020, 17:09
Новый кризис в парламенте Молдовы
20 февраля 2020, 18:24
В МИД России озабочены столкновениями на линии соприкосновения в Донбассе
20 февраля 2020, 17:09
Финансовая блокада Приднестровья усиливается
21 февраля 2020, 15:39
Экс-глава Минобороны Украины заочно приговорён в России к колонии
21 февраля 2020, 15:39
В партии Зеленского заявили о запрете на общение с российскими СМИ
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 февраля 2020, 01:09
День национального позора: украинцев, вывезенных из Уханя, забросали камнями под Полт...
21 февраля 2020, 12:24
«Стыд на весь мир»: как эвакуация украинцев из Китая обернулась скандалом
21 февраля 2020, 06:09
Россия стала больше зарабатывать: Аляска пожаловалась на российское эмбарго
21 февраля 2020, 02:54
"Это не анекдот. Это Украина": Под Львовом гимном и слезами отметили неприб...
21 февраля 2020, 02:54
Русские не пускают: Сирийцы пытаются отразить массированную атаку "протурецких б...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 февраля 2020, 07:24
"Не позволим героизировать пособников Третьего рейха": Переименование проспектов в Киеве обернулось судом
19 февраля 2020, 02:09
США искали выгоду в деле MH17, но не смогли добить Россию: Версию "Бук" приходится ликвидировать
16 февраля 2020, 08:39
"Зеленский верит только в право сильного": Соловьёв о выступлении президента Украины на Мюнхенской конференции
18 февраля 2020, 00:09
"Так выставить дураком Зеленского больше никто не сможет": Богдан передал всем привет с Сейшел
15 февраля 2020, 09:39
«Русские тут отдыхают и расслабляются»: пассажир Diamond Princess рассказал об обстановке на лайнере во время карантина
18 февраля 2020, 09:54
Война в Сирии 2.0: Русские бойцы уже бомбят танки и склады Эрдогана
15 февраля 2020, 03:24
Зеленский хочет затмить речь Путина в Мюнхене - источники
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.