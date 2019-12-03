Зеленский сравнил будущий разговор с Путиным с беговой дорожкой. И приложил видеоиллюстрацию

Владимир Зеленский опубликовал необычное видео. На нём президент Украины бежит по беговой дорожке. По его словам, именно с этим действием можно сравнить все попытки решить судьбу Донбасса без диалога с Россией. С места сдвинуться не получается, подытожил Зеленский.

"Говорят: "А что там за диалог может быть у Зеленского с Путиным?" Знаете, без этого диалога можно, но это приблизительно как бег на этой беговой дорожке. То есть ты что-то делаешь, калории теряешь, но ты на месте. А мы хотим, чтобы всё закончилось и мы снова были великой Украиной", - говорит Владимир Зеленский, видеообращение которого приводит телеканал "360".

Мероприятие в формате "нормандской четвёрки" пройдёт в Париже в начале декабря. На нём встретятся президенты России, Германии, Франции и Украины.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже заявил, что во встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского заинтересованы обе стороны. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что это будет полезно. Российская сторона хочет понять, что думает сам украинский лидер, несмотря на все "противоречивые заявления" из его офиса. Сергей Лавров считает, что во многом развитие событий зависит от Украины. А первый президент Украины Кравчук дал наставления Зеленскому, как вести себя с Путиным. Кравчук посоветовал ему сохранять "мужество, волю и смелость заявить об интересах" украинского народа.